L’importanza dell’alimentazione per il nostro benessere è ormai un concetto indiscutibile. Più volte nei nostri articoli abbiamo infatti parlato di come alcuni alimenti, in particolare, facciano un gran bene al nostro organismo.

Tra questi ci sono sicuramente la frutta e la verdura, che con il loro apporto di vitamine e antiossidanti, andrebbero consumate tutti i giorni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Studi accreditati, hanno infatti dimostrato che, nessun integratore, nessuna compressa, può fornirci gli stessi elementi nutritivi che possiamo invece trarre dai prodotti di cui ci alimentiamo.

Soffermandoci sulla frutta, sono veramente tanti i prodotti che possiamo portare in tavola, anche in base al periodo dell’anno che di volta in volta viviamo.

Talmente tanti che alcuni frutti sono davvero poco conosciuti. Come quello di cui parleremo oggi, poco noto eppure tanto ricco di proprietà importanti per il nostro benessere.

Pochi lo conoscono ma questo frutto è tra gli antiossidanti più potenti ed efficaci

Stiamo parlando delle bacche di Goji, ossia di frutti originari dell’Asia, dal colore rosso-arancio che rappresentano un vero tesoro per la nostra salute.

L’albero da cui promanano queste bacche ha, invece, fiori color lavanda oppure porpora tenue.

Nei paesi di origine, le bacche di Goji maturano tra luglio e ottobre. Ma è possibile consumarle tutto l’anno perché, dopo la raccolta, vengono disidratate al fine di garantirne la conservazione a lungo tempo. In questo modo vanno infatti ad assumere un aspetto molto simile a quello dell’uva passa.

Conosciamo più da vicino le proprietà di questi frutti considerati un elisir di lunga vita

Le bacche di Goji hanno innanzitutto proprietà ipoglicemizzanti che ne rendono consigliabile l’utilizzo a chi soffre di diabete.

Sono inoltre considerate utili per prevenire condizioni quali le trombosi, poiché incidono sul buon funzionamento dell’apparato cardio-vascolare.

Molto note sono, altresì, le proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie di questi frutti.

Le proprietà antiossidanti

Ad oggi sono un po’ scarsi gli studi che permettono di stabilire quale debba essere l’assunzione giornaliera. In compenso, ci sono accreditate ricerche che inducono ad affermare che queste bacche sono ricche di proprietà antiossidanti e che dunque ne consigliano l’utilizzo.

L’assunzione di questi frutti, infatti, andrebbe a potenziare il funzionamento del nostro sistema immunitario.

Possiamo quindi affermare che pochi lo conoscono ma questo frutto è tra gli antiossidanti più potenti ed efficaci. Non resta quindi che procurarcelo per consumarlo periodicamente.

Lo troviamo disponibile in tante versioni, dalle bacche essiccate al succo che per essere di buona qualità deve contenere 100% goji.

Esistono poi prodotti che sono arricchiti con queste bacche, come ad esempio muesli, barrette, biscotti, mix di frutta secca.

Ė sempre bene ricordare però che non è il singolo prodotto a fare la differenza ma una alimentazione equilibrata nel complesso, unita ad uno stile di vita sano.

Approfondimento

Ecco cosa non dovremmo mai fare quando sbucciamo le arance per fare il pieno di vitamine e fibre