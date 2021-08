L’estate ci offre davvero una varietà infinita di prodotti da portare sulle nostre tavole.

Se abbiamo la passione di coltivare l’orto, sono davvero tante le varietà di frutta e verdura che possiamo poi gustare.

Dato che si tratta di prodotti davvero molto salutari, non sarebbe male farne scorta.

Quanto a verdure e ortaggi, questo è il periodo dei fagiolini, dei fiori di zucca, delle zucchine e di tante tante altre bontà.

Allora perché non organizzarci per poterne fare il pieno e mangiarli anche d’inverno.

Pochi conoscono questo trucco per conservare ora le verdure e gustarle poi tutto l’anno

La furbizia sarebbe preparare ora un bel minestrone per poi congelarlo. D’inverno rappresenterà un piatto piacevole perché caldo e al tempo stesso salutare.

I benefici del minestrone sono infatti molteplici. Ė una ottima fonte di antiossidanti che combattono i radicali liberi, ma è anche ricchissimo di fibre. Ottimo quindi per favorire la regolarità intestinale.

Le fibre poi favoriscono il senso di sazietà. Quando quindi mangiamo il minestrone, ci sentiamo sazi a lungo e ciò ci aiuta a mantenere il peso forma. Oppure a perdere peso se abbiamo l’esigenza di dimagrire.

Il minestrone inoltre ha una azione detox: aiuta infatti a drenare i liquidi in eccesso.

Non resta quindi che fare in questo modo, perché in pochi conoscono questo trucco per conservare ora le verdure e gustarle poi tutto l’anno.

Come preparare il minestrone

Abbiamo due possibilità:

congelare le verdure per poi cucinarle in inverno; cucinare ora il minestrone, congelarlo e consumarlo poi in inverno.

Concentriamoci sulla seconda opzione e vediamo come preparare un ottimo minestrone.

Una volta pulite le verdure da utilizzare, quindi fiori di zucca, zucchine, fagiolini, piselli, patate, ecc., tagliamo il tutto a pezzetti.

In un bel pentolone pieno di acqua, versiamo le verdure e lasciamo cuocere il tutto a fuoco lento per almeno 2-3 ore.

Quando tutto sarà cotto, saliamo a nostro piacimento e lasciamo raffreddare.

A questo punto non resta che preparare delle porzioni, in base al numero di persone, e procedere con il congelamento.

Possiamo congelare il minestrone in contenitori di plastica o di vetro, a nostro piacimento e anche in base alle nostre esigenze.

Spesso, infatti, la tipologia di congelamento viene fatta anche in base alla grandezza del congelatore.

C’è infatti chi per recuperare spazio utilizza i sacchetti per il congelamento trasparenti tipo bustina.

Per chi non amasse mangiare le verdure a pezzetti, possiamo ovviamente congelare il minestrone anche frullato. Inoltre, la crema ottenuta può essere un ottimo condimento per la pasta.

Non dobbiamo quindi fare altro che procurarci le verdure che la natura offre in questo periodo, così in inverno in nostro corpo ci ringrazierà!

