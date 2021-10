L’arancia è il frutto che più di altri metteremo sulle nostre tavole nei prossimi mesi. Questo frutto a cui davvero pochi rinunciano, è infatti disponibile da ottobre alla primavera successiva. Ovviamente con variazioni stagionali che dipendono anche dalle varietà prese in considerazione.

L’arancia ha davvero tante proprietà importanti per il nostro benessere fisico.

Ė una fonte di antiossidanti, primo fra tutti la vitamina C. Ha un’azione antitumorale e antinfiammatoria e promuove anche il buon funzionamento del sistema immunitario.

L’assunzione di questo frutto, miracoloso per il nostro benessere, può avvenire in svariati modi. Molti di noi optano per le spremute di arancia, buone non solo a colazione ma in qualsiasi altro momento della giornata e sicuramente ottime per il nostro organismo.

Abbiamo più volte sottolineato, infatti, che c’è stretta correlazione tra ciò che mangiamo e il nostro benessere. Studi hanno dimostrato che nessun integratore può conferire al nostro organismo la stessa quantità di effetti benefici che invece possono fornire alcuni frutti, tra cui appunto l’arancia.

Ma l’arancia può essere utilizzata e quindi assunta anche in tanti altri modi.

Di questo frutto non si butta davvero nulla perché anche la buccia può tornarci utile nella preparazione di alcune ricette.

Abbiamo visto infatti in un precedente articolo, come la buccia possa essere usata per preparare questo dolce soffice e profumatissimo che conquisterà proprio tutti.

Oppure per preparare una bagna agrumata, profumatissima e persistente che renderà speciale il nostro babà.

Il modo più semplice per consumarle

Sicuramente il modo più semplice che conosciamo per consumare questo frutto è di mangiarlo a fette. In tal caso, c’è una cosa che dobbiamo assolutamente sapere.

Ecco cosa non dovremmo mai fare quando sbucciamo le arance per fare il pieno di vitamine e fibre. Non sono infatti solo le fette di arancia ad essere importanti per il nostro benessere e per i motivi precdentemente elencati.

Anche la pellicina bianca che le riveste, e che spesso si tende a rimuovere, ha proprietà nutrizionali da non sottovalutare.

Ė infatti ricchissima di fibre, utili al buon funzionamento dell’intestino.

Le pellicine bianche sono infatti residue dell’albedo, ossia dello strato interno, della buccia degli agrumi che oltre ad essere ricchissimo di fibre, ha un forte potere antiossidante poiché ricco di flavonoidi.

Quando sbucciamo le arance, quindi, non accaniamoci nel pulire bene le fette, perché la pellicina bianca che le riveste è importantissima per il nostro benessere.