A volte non si sa come rendere più espressiva una parte di casa o come valorizzarne un angolo. Per fortuna ci sono le piante d’appartamento che sono un’occasione per donare un po’ di bellezza alla casa. Ecco perché è una magia bicolore questa magnifica pianta adatta a far risplendere un angolo di casa.

Fra le piante di casa ce ne sono alcune che, oltre ad adornare una stanza, possono aiutare a purificarne l’aria. Fra queste abbiamo il Ficus Benjamin e la Dracena marginata utili ad assorbire alcune sostanze tossiche presenti nell’aria.

La Rhoeo spathacea

Se ci orientiamo sulla bellezza, forse saremo affascinati dalla Rhoeo spathacea, una pianta sempreverde originaria dell’America Centrale. È molto apprezzata per le sue foglie ornamentali, che raggiungono altezze medie di 40 – 60 cm. Chiamata anche Tradescantia spathacea e Rhoeo discolor, si può presentare come un mazzetto di foglie che cresce alto e diritto, ma anche come una rosetta di foglie lucide. Queste sono di un bel colore verde metallico sulla parte superiore e di un porpora intenso su quella inferiore.

La pianta produce anche dei bellissimi fiori piccoli e bianchi, caratterizzati da tre petali. I fiori sbocciano alla base delle foglie e sono protetti da queste, tanto che rassomigliano a piccoli naviganti in una barchetta rossa.

Questa pianta non ama il freddo e le foglie ne risentono subito. Si accartocciano e appassiscono se la pianta è esposta al freddo e alle correnti d’aria. La cosa migliore è di sistemarla subito in un posto tranquillo e non spostarla mai più. L’umidità dell’ambiente in cui si trova è un fattore molto importante, perché la Rhoeo non sopporta l’aria secca.

La posizione da scegliere in casa deve essere leggermente in ombra in modo che non arrivino i raggi diretti del sole. Questo perché le foglie si bruciano facilmente se vengono toccate dai raggi solari. D’inverno la temperatura ideale è di 20 gradi, ma mai dovrebbe scendere sotto i 13.

La pianta va innaffiata per mantenere il terriccio umido, ma non per inzupparlo d’acqua. Il suo terriccio ideale sarà composto da terra, con torba e sabbia.

I parassiti della pianta

Due sono i parassiti di questa pianta, l’afide e la cocciniglia farinosa. Gli afidi possiamo eliminarli con la propoli specifica per agricoltura. La cocciniglia come si fa sempre, cioè con un batuffolo di cotone con dell’acqua e sapone o alcol denaturato.

Una pianta molto bella che potrebbe ridare vita ad un angolo di casa.

