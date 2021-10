Molti di noi quando si recano al supermercato spendono la maggior parte del proprio tempo e dei propri soldi nel reparto dedicato alla verdura alla frutta. Infatti qui abbiamo particolare possibilità di scelta e con alcuni piccoli escamotage possiamo scegliere la merce migliore.

Non abbiamo però speso abbastanza parole sulla conservazione degli alimenti che ogni settimana riponiamo nel carrello. Infatti consumare per tempo tutto ciò che abbiamo in frigo senza far marcire nulla è una forma sia di risparmio che di rispetto verso l’ambiente. Per questo oggi spieghiamo come evitare il prematuro deperimento di un bene che moltissimi di noi comprano. In effetti, pochi lo conoscono, ma questo è il metodo geniale e innovativo per conservare le banane.

Come mantenere i propri generi alimentari freschi il più possibile

In campo alimentare spesso sussistono moltissime leggende metropolitane che non hanno ragione di esistere. Questo fenomeno lo si può notare non solo nel momento in cui si compra, ma anche in quello in cui si porta a casa la merce. Partiamo quindi dalla disposizione in frigorifero: quasi nessuno lo sa ma non bisogna assolutamente mettere le uova nelle ante del frigo.

Lo stesso vale ad esempio per il latte. Questi due alimenti delicati e facilmente deperibili dovrebbero essere messi da tutta altra parte. Lo stesso vale per i vegetali crudi e per la frutta. Alcune tipologie vanno tenuti al fresco, altri invece a temperatura ambiente.

Anche in questo caso esistono diversi modi per poterne allungare parecchio la durata. Per scoprirne di più basta leggere il seguente articolo: “Nessuno lo sa ma conservare le verdure a lungo in frigo è molto semplice con questo semplice trucco”.

Pochi lo conoscono, ma questo è il metodo geniale e innovativo per conservare le banane

Oggi però facciamo un esempio nel dettaglio con uno dei frutti più amati da grandi e bambini, apprezzato per il suo gusto e la sua versatilità. Per conservare al meglio le banane consigliamo di tenerle fuori frigo, possibilmente non a contatto con altra frutta. Per poterle gustare al meglio consigliamo di non separarle fra di loro, ma anzi di appenderle tutte insieme. Basterà far passare fra di loro un qualsiasi spago e assicurarlo con un nodo. Per mantenere al massimo la freschezza suggeriamo anche di ritagliare una piccola parte di un foglio in alluminio e di avvolgere al suo interno l’attaccatura.

