Spesso per dimenticanza o per pigrizia ci ritroviamo a dover buttare via una parte della nostra spesa settimanale. Questo accade perché non stiamo attenti alle scadenze oppure perché preferiamo buttarci sui piatti pronti invece di cucinare.

Oggi spiegheremo come evitare questo problema e massimizzare la durata degli ortaggi che compriamo. Infatti, nessuno lo sa ma conservare le verdure a lungo in frigo è molto semplice con questo semplice trucco.

L’ingrediente segreto

Come sempre c’è un trucco. Ovvero impedire la formazione dell’umidità che spesso si crea all’interno dei contenitori di plastica in cui imballano gli alimenti. È meglio, invece, riporre le verdure dopo averle accuratamente lavate e asciugate in un contenitore di plastica o vetro. Poi basta aggiungere, prima di chiudere, un ingrediente segreto, ovvero un panno pulito. Questo contrasterà la formazione di vapore acqueo e manterrà il contenuto fresco ed edibile per più tempo.

Come procedere

Prendiamo come esempio la lattuga. Basterà staccare le foglie e lavarle ad una ad una per rimuovere eventuali tracce di terriccio. Poi asciugarle con molta cura e triturarle finemente con un buon coltello da cucina.

Inserirle, quindi, dentro un tupperware, preferibilmente in vetro. È meglio preferire questo materiale alla plastica sia per l’impatto ambientale sia perché evita di lasciare possibili tracce di microplastiche all’interno del cibo.

Prendere, poi, un tovagliolo in tela e posizionarlo sopra. Quindi sigillare con il coperchio ermetico. Aggiungere sopra un post-it con una eventuale data di scadenza per ricordarsi una finestra di tempo entro cui consumarlo.

Oggi abbiamo spiegato che nessuno lo sa, ma conservare le verdure a lungo in frigo è molto semplice con questo semplice trucco. Se si è interessati a scoprire altri trucchi per conservare al meglio gli alimenti consigliamo un pezzo che spiega come mantenere sempre fresche le spezie e gli aromi. Per scoprirlo è necessario solo cliccare qui: “L’infallibile trucco per mantenere il basilico e le altre spezie fresche a lungo”.