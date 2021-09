Fra qualche giorno saremo arrivati ad ottobre, periodo di vendemmia e mese dedicato alla festività di Halloween e al suo tipico “dolcetto o scherzetto”. L’indiscussa protagonista quindi sia nelle decorazioni della nostra casa che sulle nostre tavole è la zucca. Ma come possiamo fare per assicurarci l’acquisto migliore? Oggi lo spieghiamo noi con una piccola guida che ci può aiutare ad orientarci. Ecco infatti Come scegliere la zucca più dolce e succosa e come pulirla in pochi minuti. Vediamo insieme quali sono i trucchi per ottenere il prodotto migliore sul mercato e come sfruttarlo al massimo in cucina.

Come scegliere la zucca più dolce e succosa e come pulirla in pochi minuti

Per prima cosa sconsigliamo di comprare questo ortaggio se è tagliato e inserito all’interno di un packaging di plastica. Questa, come nel caso di tutte le altre verdure, non risulterebbe l’opzione migliore per freschezza e qualità. È un’alternativa valida se si desidera portare a casa solo una porzione e se non si ha occasione o voglia di mangiarne di più. Quando si deve però scegliere l’esemplare perfetto da cucinare ci sono diverse variabili da tenere in considerazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La prima prova che bisogna fare è quella del suono. Se battendo le nostre nocche sulla buccia sentiremo un tonfo cupo significa che è matura al punto giusto. Altrimenti se il rumore non fosse abbastanza forte è meglio lasciare perdere e passare alla prossima. Bisogna poi anche tastare il picciolo per verificare che sia abbastanza morbido e resistente. Se invece si desidera prendere una zucca unicamente per la notte del 31, consigliamo di comprare la varietà “Hubbard”. Questo esemplare è quello tipico: infatti lo si può spesso vedere nei film americani.

Come pulirla facilmente

Consumare questo ortaggio presenta veramente molti vantaggi. È ipocalorico, ricco di fibre e contiene molte sostanze benefiche per la salute. L’unico problema risiede nel rimuoverne la scorza parecchio coriacea. Per farlo spesso è necessaria una grande forza di volontà accompagnata da un buon set di coltelli. Esiste però una soluzione molto semplice per saltare anche questo step e si avvale dell’aiuto di uno degli elettrodomestici più utili che abbiamo in cucina, il microonde. È infatti necessario metterla al suo interno e avviare il fornetto per 2 minuti impostandolo alla massima potenza. Se le dimensioni risultassero troppo ingenti si può sempre tagliarla a metà e rimuoverne i semi e i filamenti. Una volta completata questa operazione, la buccia dovrebbe venire via in automatico.

Approfondimento

Come scegliere il melone più dolce e succoso senza farsi fregare dal fruttivendolo