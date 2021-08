Per molti italiani, è fondamentale iniziare la giornata bevendo un caffè. In casa, al bar, da soli o in compagnia, questo è un momento irrinunciabile che ci dona le forze necessarie per iniziare la giornata e ritemprare il fisico e la mente.

Le proprietà del caffè sono innumerevoli. Infatti pochi sanno che bere questa bevanda ogni giorno aiuta a sopportare meglio il dolore. E che questo comunissimo alimento abbinato al caffè mantiene il cervello attivo e la concentrazione al massimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un caffè diverso e alternativo

Molti però, rinunciano a questo breve momento di piacere, perché non apprezzano il sapore del caffè.

Ecco quindi, che ci sono delle valide alternative da prendere in considerazione. Un caffè in particolare, molto diverso per sapore e colore dal classico “espresso”.

Oggi parliamo del caffè verde che a differenza di quello classico, non subisce il processo di torrefazione. Per questo mantiene intatte alcune proprietà organolettiche, che fanno bene alla salute. I chicchi sono crudi e si presentano di colore verdognolo. La percentuale di caffeina è più bassa, rispetto al caffè nero, ma viene rilasciata più lentamente e in modo graduale, per essere meglio assorbita dal nostro organismo.

Pochi lo conoscono ma questo caffè alternativo riduce la pressione e le malattie cardiovascolari

Il caffè verde contiene vitamine del gruppo B, polifenoli e antiossidanti.

Gran parte delle sue proprietà sono dovute alla presenza dell’acido clorogenico (CGA), un polifenolo che secondo questo studio, ridurrebbe la pressione del sangue.

La ricerca è stata condotta per 2 settimane su soggetti sani, che hanno consumato sia caffè verde, che caffè nero. I risultati hanno mostrato che il consumo di caffè verde ha migliorato l’elasticità arteriosa e ridotto la pressione sanguigna, riducendo i fattori di rischio cardiovascolare.

Ecco quindi che in pochi lo conoscono ma questo caffè alternativo riduce la pressione e le malattie cardiovascolari.