Iniziare la giornata bevendo un caffè in casa o al bar, è una vera e propria abitudine irrinunciabile per molti italiani. Rappresenta la prima coccola quotidiana. Un momento insostituibile, per iniziare la giornata nel modo giusto.

Anche la famosa “pausa caffè” è un rito al quale non possiamo proprio rinunciare. Pochi minuti di relax, che aiutano a ritemprarsi fisicamente e mentalmente.

Una tazzina di caffè e tanti benefici

Il caffè non è una semplice bevanda. Ma al suo interno, oltre alla caffeina, troviamo vitamine, potassio e magnesio. Tutte sostanze utili per il benessere del nostro corpo.

La presenza di caffeina aiuta a sentirsi meno stanchi e fornisce l’energia giusta, per iniziare la giornata. Il caffè è un potente antiossidante naturale, in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare.

Inoltre, aiuta a ridurre il grasso e favorisce il dimagrimento, stimolando il metabolismo.

Ma non tutti sanno che questo comunissimo alimento abbinato al caffè mantiene il cervello attivo e la concentrazione al massimo.

L’alimento golosissimo di cui parliamo è il cacao.

Ma cosa succede al nostro organismo se assumiamo questo mix perfetto?

Secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica BMC Nutrition, aggiungendo il cacao al caffè, si contribuisce a ridurre gli stati di ansia, ad aumentare la produttività e la concentrazione, a mantenere il cervello attivo.

Durante un periodo di osservazione, dei volontari hanno assunto 4 tipi di bevande. Chi ha bevuto il caffè con il cacao è stato molto più veloce e preciso degli altri nel rispondere ad alcune domande.

Questo mix sorprendente ha aumentato il flusso sanguigno al cervello senza provocare ansia e tachicardia.

Bere, quindi, una bevanda al caffè e cacao, sarebbe un ottimo metodo per favorire la concentrazione e aumentare l’attenzione per meglio focalizzarsi sui propri compiti.