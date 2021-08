Non è vero che con l’avanzare dell’età il movimento fisico deve ridursi o addirittura venire meno. Piuttosto l’intensità, la durata e la tipologia devono subire una modifica in linea con l’età e lo stato di salute.

Il nodo viene a galla soprattutto perché nelle righe seguenti parliamo di sarcopenia che è una sindrome che caratterizza per il progressivo calo muscolare. Tutto questo comporta in molti casi scarsa qualità di vita, l’incorrere in fenomeni sgradevoli come frequenti cadute. In casi estremi disabilità e morte.

Pochi conoscono il tipo di terapia più efficace contro il calo muscolare dopo i 60 anni

Dopo un’attenta diagnosi, l’approccio di solito da seguire è per così dire globale. Si sostanzia, infatti, in trattamenti a base di proteine, eventualmente terapie ormonali ed esercizi fisici. In generale sul tema la nostra Redazione ha già trattato l’argomento in modo esaustivo.

In questa sede facciamo riferimento ad una pubblicazione dell’Istituto di Medicina Interna e dell’invecchiamento dell’Università di Foggia. Tale documento evidenzia come l’esercizio fisico abbia un ruolo chiave nella prevenzione e nel trattamento della sarcopenia al punto da essere, ad oggi, il tipo di terapia più efficace.

Quali esercizi eseguire

Precisiamo che, secondo lo studio, il miglior approccio terapeutico deve essere di tipo multidisciplinare e cioè includere la collaborazione tra geriatra, fisiatra, nutrizionista e fisioterapista. Nel dettaglio sono gli esercizi di resistenza di moderata intensità a dare i risultati migliori nei soggetti anziani.

Di contro, un esercizio particolarmente intenso, non apporta ulteriori benefici e addirittura può risultare dannoso. L’analisi rivela che attraverso lo stimolo dell’attività fisica si attivano i muscoli al punto da generare conseguenze positive sul trofismo. Ovviamente ogni paziente deve seguire una scheda personale di esercizi con la supervisione di una figura esperta.

Altri studi

Di fatto pochi conoscono il tipo di terapia più efficace contro il calo muscolare dopo i 60 anni, concentrandosi spesso solo sulle pur valide terapie farmacologiche. Infatti, a sostegno ulteriore dell’importanza dell’esercizio fisico, consultiamo e citiamo altre pubblicazioni scientifiche come l’astratto presente al seguente link.

Fondamentale, ovviamente, la regolarità e la costanza dell’allenamento. E a proposito di sport consigliamo di approfondire al seguente link validi suggerimenti per attrezzarsi al meglio.