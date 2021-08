Di Bergamo sono famosi soprattutto i Casoncelli, o Casonsei. Si tratta di ravioli ripieni di carne, conditi con burro fritto e salvia e una spolverata di formaggio. Molti vegetariani pensano erroneamente che per loro non ci sia un’alternativa senza carne, ma sbagliano di grosso. Infatti, esiste un piatto tipico di Parre, in Val Seriana in Provincia di Bergamo, che ne è la versione vegetariana. Semplice e squisita, ecco la ricetta del piatto tipico bergamasco senza carne: si tratta degli Scarpinocc.

Gli scarpinocc sono in realtà molto semplici da preparare anche in casa. Ovviamente, mangiati sulle montagne bergamasche hanno tutto un altro sapore, ma si possono comunque riprodurre per un ottimo pranzo domenicale.

Per la pasta serviranno

500 g di farina;

125 g di semola;

2 uova;

30 g di burro;

200 g di latte intero;

sale fino q. b.

Per il ripieno, servono:

220 g di formaggio Grana Padano;

180 g di pangrattato;

2 uova;

190 g latte;

cannella in polvere, noce moscata, chiodi di garofano macinati;

sale fino q. b.

Il consiglio è quello di utilizzare una planetaria. Per prima cosa bisogna fondere il burro per la pasta. In una ciotola, bisogna poi unire farina, semola, sale e uova, oltre che burro fuso freddo e latte. Quando si forma un panetto, si può finire di lavorarlo a mano. È necessario farlo riposare per almeno mezz’ora. Per fare il ripieno, basterà unire tutti gli ingredienti in una ciotola e farli compattare. Anche in questo caso, il composto deve riposare in frigorifero. Trascorso questo tempo, basterà stendere la pasta con spessore 1 mm, ritagliare dei cerchi, aggiungere il ripieno. Prima di chiudere a mezzaluna la pasta, bisogna spennellare i bordi con acqua. Bisogna cuocere i ravioli per circa 4 minuti in acqua salata.

Condimento e impiattamento

Infine, bisogna scolare gli Scarpinocc direttamente in una padella con del burro e della salvia. Si servono infine con una spolverata di Grana Padano e si gustano in compagnia.