C’è un’abitudine che ogni giorno accomuna molti italiani. Quella di bere al mattino una tazzina di caffè per iniziare con più forza ed energia la giornata. Come è spiegato in quest’articolo: Questo comunissimo alimento abbinato al caffè mantiene il cervello attivo e la concentrazione al massimo.

Un momento irrinunciabile, anche nelle ore successive che ci permette di ritemprare il fisico e la mente. Se poi si beve un caffè in compagnia, questo momento di relax diventa ancora più intenso.

Pochi sanno che bere questa bevanda ogni giorno aiuta a sopportare meglio il dolore

Ma in che modo il caffè aiuta a risvegliarci? Grazie alla caffeina, una sostanza che stimola il sistema nervoso, aumenta i livelli di energia e riduce il senso di stanchezza.

Questo alcaloide naturale, non è presente solo nei chicchi di caffè ma anche nel tè, nel cacao, nel guaranà e nella cola.

Ma non solo forza ed energia. Infatti, pochi sanno che bere questa bevanda ogni giorno aiuta a sopportare meglio il dolore, proprio grazie alla caffeina.

Una tesi che trova conferma in uno studio condotto dai ricercatori dell’University of Alabama a Birmingham.

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno reclutato 62 individui adulti, di età compresa tra i 19 e i 77 anni, con il compito di monitorare il consumo di caffeina (ad, esempio caffè, tè, cacao, bevande energetiche, ecc.) per 7 giorni. La dose giornaliera era di circa 170 milligrammi, anche se il 15% dei partecipanti ne assumeva una quantità maggiore.

La conclusione della ricerca

A conclusione della settimana, i partecipanti sono stati sottoposti ad un test per verificare la soglia del dolore. Che cosa si è verificato?

Che i partecipanti che hanno assunto regolarmente caffeina, hanno dimostrato una ridotta sensibilità agli stimoli dolorosi. In breve: la soglia di sopportazione aumenta in base alla caffeina assunta.

Questo è uno studio condotto in laboratorio, quindi per qualsiasi consiglio rivolgiamoci sempre al medico di fiducia.