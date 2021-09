È una pianta unica originaria dell’Africa del sud, della savana e del deserto del Kalahari. Appartenente alla famiglia delle Pedaliacee, le sue radici hanno una storia antichissima. Boscimani e bantu le utilizzavano per lenire e alleviare dolori da ferite e dolori delle articolazioni. È infatti da sempre molto usata nella medicina tradizionale africana.

Si tratta dell’artiglio del diavolo. La pianta è tuberosa e perenne e i fiori sono color rosso violetto. Il nome deriva dalla forma delle sue radici che ricorda proprio un uncino. Il nome stesso Harpagophytum ha questa traduzione.

Pochi lo conoscono ma l’artiglio del diavolo è un rimedio naturale contro infiammazioni e dolori.

Consigliato per artriti, reumatismi, cervicale e mal di schiena

Le sue proprietà non sostituiscono il parere medico, ma è comunque un prodotto che viene utilizzato dalle case farmaceutiche per compresse, pomate e integratori. La sua assunzione viene consigliata solitamente per artrite, reumatismi, dolori muscolari e mal di schiena.

Viene utilizzato anche per reflusso gastroesofageo, problemi gastrointestinali e suggerito alle donne in caso di dolori mestruali, problemi alla vescica o disturbi renali.

La proposta dell’artiglio del diavolo è anche per la gotta. La radice di questa pianta, infatti, o meglio il suo estratto secco consente l’eliminazione dell’acido urico. Chi soffre di gotta ha un eccesso di acido urico ma con questa tecnica naturale sembrerebbe abbassare i suoi livelli.

La sua azione sembrerebbe efficace anche contro cervicale, tendiniti, sciatica ed emicrania.

Insomma, un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Qualunque lieve malanno sembra in un certo modo alleggerirsi con questo elemento naturale incredibile.

Attenzione però perché l’Efsa, ovvero l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare, non ha mai confermato con un avviso tutti gli usi che sono legati all’artiglio del diavolo. Dobbiamo quindi prendere con le pinze le informazioni generali su questo rimedio. Si tratta infatti di una terapia naturale e non sostituibile ad una cura medica vera e propria.

La sua natura può essere di vari tipi. In capsule o pastiglie e di solito è consigliata la somministrazione dal nostro dottore di fiducia. È acquistabile in farmacia ed erboristeria. Possiamo anche trovarlo sotto forma di scaglie di estratto di radice secco per fare decotti e infusi. Gocce di tintura madre da assumere oralmente magari accompagnate da dolcificanti naturali dato il sapore molto amaro, sempre sotto prescrizione medica. Pomate o unguenti da applicare sulla parte dolorante.

È controindicato solitamente per pazienti ipertesi, diabetici e che soffrono di aritmia e ulcera peptica. Può infatti causare problemi gastrointestinali per via dell’aumento di secrezione gastrica. Da non associare inoltre a certi anticoagulanti. Insomma sembra avere tante note positive ma bisogna fare attenzione e rivolgersi sempre al proprio medico prima dell’assunzione.

La storia di questa specie botanica dal nome particolarissimo è molto antica. La sua icona è presente anche in un volume del 1846. Le sue proprietà benefiche di cura naturale non rispecchiano affatto il suo nome. In questo caso bisogna dire che i latini con il detto nomen omen si sbagliavano!