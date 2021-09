Quasi niente al Mondo come i disturbi tipicamente femminili possono dare fastidio alle nostre compagne e influenzare persino il corso della loro giornata. Gli uomini fanno spesso battute sullo stato psichico delle mogli chiamando in causa proprio il ciclo mestruale. Alle volte però dovrebbero invertirsi le parti perché moltissime donne hanno veramente difficoltà non solo a livello fisico. Secondo medici e ginecologi però ci sono delle abitudini da cambiare e che potrebbero davvero consentirci di alleviare le sofferenze di quei giorni fatidici del mese. Ecco allora grazie al consulto di un’esperta del settore 1 prodotto valido e naturale per alleviare i dolori mestruali e 1 accorgimento pratico spesso trascurato.

L’importanza del magnesio anche in questi casi

Quando compare un dolore molto forte in concomitanza dell’arrivo del ciclo mestruale in medicina si parla di dismenorrea. Provocata proprio dal ciclo fisiologico si manifesta con quei fastidiosissimi e dolorosi crampi nella zona del basso addome. Se non ci sono altre concause anche più gravi è questa purtroppo la protagonista dei momenti di sofferenza. Ma come ricordano gli scienziati l’utilizzo del magnesio e delle vitamine del gruppo B possono davvero aiutare a compensare il dolore. Riconosciute dalla scienza come alleate della salute durante il ciclo sono anche:

la trigonella;

il gingerolo;

la camomilla;

la valeriana;

la rosa damascena;

l’aneto.

E a proposito di quest’ultimo, sono le 2 erbe aromatiche meno conosciute eppure contengono 100 e più nutrienti fondamentali per la salute del nostro organismo.

1 prodotto valido e naturale per alleviare i dolori mestruali e 1 accorgimento pratico spesso trascurato

Non solo magnesio e non solo prodotti naturali. C’è anche una buona abitudine in materia di igiene personale da rispettare. Soprattutto le ragazze più giovani ignorano che potrebbero prevenire molti dolori e molti fastidi cambiando il detergente intimo. Come consigliano gli esperti, infatti diventa fondamentale la scelta di un prodotto in base al suo pH. Quando la donna è fertile, il livello dovrebbe aggirarsi attorno al 5, proprio per far sì che l’acidità della mucosa vaginale sia equilibrata.

Agli estremi invece, quindi in giovanissima età e generalmente dopo la menopausa, sarebbe opportuno utilizzare un detergente con pH neutro. In farmacia poi, o grazie al consulto del medico, si possono trovare detergenti che non contengano le cosiddette sostanze tensioattive, molto pericolose perché vanno a indebolire la flora batterica. Decisamente meglio puntare su prodotti a base di camomilla e avena. Infine, pensiamo davvero poco alla loro salute ma per i reni questi sono i cibi fondamentali.

