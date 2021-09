Stiamo organizzando un buffet veloce per stuzzicare insieme a degli ospiti del buon cibo preparato con le nostre mani ma non abbiamo idea da dove iniziare? In questi casi, sono poche le strade che bisogna percorrere e una di queste e senza dubbio il fingerfood.

Questo tipo di cibo, da preparare nella nostra cucina, si può servire senza posate, quindi si consuma direttamente con le mani ed è perfetto per delle occasioni lampo. Un aiuto non male, per evitare le stoviglie e di fare anche le porzioni al momento.

Ecco qualche idea in cucina da poter servire senza posate per delle occasioni lampo

In questi casi la semplicità è la caratteristica che darà un tocco in più alla serata. Poter stuzzicare qualcosa in autonomia come un vero e proprio buffet da catering, farà sentire a proprio agio ogni tipo di ospite. Con le giuste ricette, semplici e veloci, tutti rimarranno a bocca aperta, come ad esempio questa che stuzzica la fantasia da proporre a cena o come aperitivo con meno di 5 euro.

Oltre alle bruschette che tutti amano, vediamo qualche ricetta da veri chef, da mangiare in un sol boccone.

Le polpettine sono proprio da un boccone e via. Facili e veloci da preparare, possono essere fatte in tutte le salse. Con tonno, salmone, baccalà, asparagi, carne e così via, sono tutte perfette da poter infilzare su uno spiedino. Con un po’ di fantasia, possiamo alternarle con qualche verdura fresca, come una fetta di peperone oppure una fetta di pomodorino rosso.

La stessa idea dello spiedino, la si può alternarle con i grissini ricoperti di melenzane grigliate alternate ai salumi.

Le classiche tartine potranno alternarsi con le intoccabili bruschette al pomodoro. Ogni tartina dovrà avere una base di crema o salsina. Ma anche la ricotta va bene e su al centro un po’ di pesto di basilico con una fettina di pomodoro e un acciuga alla fine. Un gusto deciso che dominerà il buffet.

Altre gustosissime ricette da sperimentare anche a cena come antipasto

Sono ideali anche dei golosi bignè salati, che possono essere sostituiti dai classici croissant, panini al latte o olio di piccola taglia o da delle basi stile tramezzino di pasta sfoglia. Si possono farcire con tutto quello che abbiamo in casa. Ogni abbinamento sarà un successo come ad esempio un letto di crema di ricotta e limone con una fettina di salmone o un gamberetto.

Un altro tocco di colore alla tavola potremmo darlo con un contorno sfizioso e davvero speciale ideale per un pasto estivo di carne o di pesce.

In ogni buffet che si rispetti, non può mancare la pizza ed ecco la versione fingerfood da provare assolutamente. Bisognerà preparare la base per la pizza, comporla e infilarla nello stesso e passare alla cottura in forno con tutto il bastoncino. Questa pietanza farà scena e darà un tocco di creatività al nostro buffet.

Un’idea facile e leggera per stuzzicare l’appetito con gli involtini di zucchine