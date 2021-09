In vista dell’autunno, anche il balconcino di casa ha bisogno di un immediato “cambio look”. Dopo l’abbondanza dei mesi estivi, trovare fiori e piante che possano migliorare gli ambienti esterni anche sotto le intemperie non è così facile. Inoltre, scegliere una pianta resistente al freddo non significa necessariamente decorare il balcone in modo soddisfacente. Non è detto, infatti, che il nostro angolo “green” non debba risplendere anche nelle giornate più grigie.

Fiori dalla bellezza sopraffina ed un profumo inebriante possono diventare i protagonisti del nostro giardino anche in inverno e, perché no, suscitare anche un pizzico d’invidia da parte dei vicini.

Per tutti coloro che vogliono stupire ma con classe, avevamo suggerito anche questa pianta eccezionale e facile da coltivare.

Chi, invece, oltre alla bellezza ha il desiderio di farsi ammaliare da un profumo delicato e fresco, ecco la soluzione ideale.

Giardini e balconi profumatissimi per tutto l’autunno grazie ad 1 sola pianta meravigliosa

Candidi come fiocchi di neve, i fiorellini bianchi che regala l’osmanthus fragrans sono perfetti per soddisfare la vista e l’olfatto in un colpo solo.

Questo arbusto profumato fiorisce anche in primavera ma è in autunno che sprigiona tutta la sua bellezza ed è impossibile non innamorarsene!

L’osmanthus fragrans si presenta con foglie grandi dal colore verde intenso, accompagnate da fiori bianchi o color crema. Altre varianti della stessa pianta, hanno fiori gialli o arancioni. Il profumo che emana ricorda quello della Magnolia grandiflora ma ha qualche nota anche del limone.

Come coltivarla

La pianta, originaria della Cina e del Giappone, è una specie sempreverde e non richiede particolari cure.

Di norma, basta ricordare poche e semplici regole per vederla sempre rigogliosa e in salute. Innanzitutto, è consigliato posizionarla in una zona soleggiata o di mezz’ombra. La pianta cresce lentamente e si mostra come un piccolo albero che può raggiungere al massimo i 2-3 metri d’altezza. Dunque, per chi ha la fortuna di avere un giardino, l’osmanthus fragrans è davvero l’ideale. Tuttavia, la pianta si adatta facilmente anche a vivere in vaso. L’importante è posizionarla in un terreno fertile, ben drenato e ricco di sostanze organiche.

Dunque, siamo certi che l’osmanthus fragrans non deluderà le aspettative. Decorerà in modo impeccabile balconi e giardini per tutto il periodo autunnale, regalando anche uno spettacolo a cielo aperto di colori e profumi.

Quindi, ecco svelato cosa fare per avere giardini e balconi profumatissimi per tutto l’autunno grazie ad 1 sola pianta meravigliosa.

Approfondimento