Pochi lo comprano ma questo frutto invernale potrebbe aiutare contro il colesterolo ed è squisito in questo antipasto sfizioso.

Con l’arrivo dell’inverno, è ancora più importante assumere la frutta di stagione, spesso ricca di vitamine alleate del sistema immunitario. In primis la vitamina C, di cui è particolarmente ricca non l’arancia, come molti credono, ma questo frutto, anche fonte di potassio, calcio e fibre.

Contro il colesterolo alto, invece, aiuterebbero non solo mela e arancia, ma un frutto rosso e succoso che porterebbe anche fortuna durante le feste.

C’è un altro frutto tipicamente invernale da portare in tavola a Natale e Capodanno che potrebbe aiutare contro il colesterolo alto. Sarebbe inoltre squisito cucinato in un antipasto pronto in pochi minuti e davvero sfizioso.

Frutto morbido e dolce, non può mancare durante le feste sulle tavole imbandite il delizioso dattero.

Molto zuccherino, è un ottimo alleato per la salute anche in inverno. È infatti un’importante fonte di fibre, che aiuterebbero a ridurre il colesterolo e potrebbero essere efficaci anche come lassativo.

I datteri sono inoltre ricchi di vitamine, tra cui la A, che proteggerebbe vista, mucose e pelle, B e K, che aiuterebbero il metabolismo. Infine, hanno anche delle proprietà antinfettive, antinfiammatorie, antiossidanti e antiemorragiche. Senza contare che contengono molti minerali utili all’organismo.

Da assumere freschi o essiccati, i datteri si possono sfruttare anche come dolcificanti per le bevande o nella preparazione di dolci.

Sono anche ottimi per un antipasto sfizioso e davvero rapido da preparare.

Come preparare gli spiedini di datteri al forno con pancetta

Uno degli antipasti più gustosi anche per le feste sono i datteri cotti al forno, avvolti dalla pancetta e serviti come spiedini.

Per prepararli sono necessari semplicemente tre ingredienti:

circa 5 datteri denocciolati a testa; 1 scaglia di parmigiano per ogni dattero; mezza fettina di pancetta per ogni dattero.

Incidere leggermente i datteri per il lungo e metterci all’interno la scaglia di parmigiano. Avvolgere ogni dattero con mezza fetta di bacon e fissarne 4 o 5 in uno stecchino inumidito.

Posarli in una teglia rivestita con carta da forno e cuocerli in forno a 220 gradi per circa dieci minuti. Ruotarli a metà cottura. L’antipasto è pronto per essere servito.

