Tutti noi amiamo le patate in tutte le sue varianti: al forno, in padella o al cartoccio ci regalano sempre piatti deliziosi per ogni occasione. Ma spesso torniamo a casa e ci accorgiamo di esserci dimenticati di andare al supermercato e non possiamo cucinare le nostre amate patate turche, così come avevamo programmato. Come possiamo fare, allora, per preparare un piatto veloce con pochissimi ingredienti che tutti noi abbiamo sempre in casa? Non rinunciamo a queste deliziose patate in padella, che saranno un piatto completo gustoso e veloce.

Pochi ma buoni ingredienti

Tutto quello che ci servirà saranno 4 semplici ingredienti che, come abbiamo detto, non mancano mai nelle nostre cucine. E ci basterà mettere il tutto in una capiente padella antiaderente. Non usiamo infatti padelle che non lo siano, poiché ci potremmo trovare a dover scrostare residui indesiderati dal nostro pentolame, facendoci perdere del tempo prezioso.

Ecco quindi cosa ci servirà:

6 patate medie o 4 patate grandi

Sale q.b.

Pan grattato o pane raffermo

Olio extravergine d’oliva

Queste deliziose patate in padella saranno un piatto completo gustoso e veloce

Teniamo a mente un primo accorgimento importante. Nessuno ama mangiare patate crude o poco cotte e, spesso capita che a fine cottura lo siano, se non cucinate abbastanza. Ma esiste un metodo infallibile per evitare e dimenticare questo problema. Infatti, la cosa da fare sarà quella di pelare e lavare le patate e, poi, tagliarle finemente. Non dobbiamo avere paura che siano troppo fini, poiché è proprio questo il trucco: più saranno sottili, più in fretta si cucineranno.

Mettiamo dell’olio extravergine in padella, ma non esageriamo troppo: non vogliamo friggerle, ma solo rosolarle. Successivamente aggiungiamo le nostre patate tagliate finemente e il sale. Copriamo con un bel coperchio e giriamo ogni tanto per evitare che si cuociano solo quelle che stanno più a contatto con la fiamma. Circa a 2/3 di cottura, dopo 15-20 minuti, aggiungiamo abbondante pangrattato, questo creerà un ulteriore strato croccante sulle nostre patate. Non facciamoci intimorire nel caso in cui il pane si bruci sul fondo della padella, quella parte la toglieremo una volta terminata la cottura.

Nel caso in cui non avessimo pangrattato, ma solo pane raffermo, la cosa migliore da fare sarà grattugiare una pagnotta e mezza finemente, con una grattugia a buchetti stretti.

Dopo circa 25-30 minuti di cottura le nostre patate saranno cotte, dorate e pronte da mangiare. Mettiamole in una terrina e serviamo a tavola magari con un contorno di verdure di stagione.