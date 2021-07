Quando il caldo non dà tregua si è sempre alla ricerca di qualcosa di rinfrescante. Nelle giornate più afose, un gelato o una bevanda rinfrescante riescono spesso a placare quel tipico senso di stanchezza e spossatezza.

I siciliani, che di caldo se ne intendono, in questi casi scelgono sempre una buonissima granita! Che sia a colazione, a pranzo o a merenda, quando il sole picchia duro niente è meglio di una freschissima granita.

Fra tutte le granite, una delle più popolari è senza dubbio la granita al caffè. Questa granita tipicamente fresca e dissetante fornisce anche un buon apporto di energie utili a combattere il caldo estivo.

Pochi ingredienti e solo 5 minuti per questa buonissima granita siciliana

In Sicilia è praticamente consumata ovunque e a tutte le ore, spesso accompagnata dalla tipica brioscia.

La sua preparazione è estremamente veloce e non richiede l’uso della gelatiera. Pochi ingredienti e solo 5 minuti per questa buonissima granita siciliana al caffè:

a) 60 grammi di zucchero di canna;

b) 250 grammi di caffè;

c) 200 ml di acqua naturale.

Per i più piccoli si può utilizzare un caffè decaffeinato naturale. In alternativa ecco la ricetta di una granita che sicuramente adoreranno!

Ecco come prepararla in pochi minuti

Innanzitutto bisogna cominciare dal caffè. Spesso per questa ricetta si utilizza il caffè solubile ma per una granita perfetta è preferibile utilizzare la classica moka.

Quando i 250 grammi di caffè saranno pronti, è il momento di sciogliere lo zucchero nell’acqua in un pentolino a fuoco dolce.

Quando lo zucchero sarà completamente sciolto è possibile aggiungere il caffè mescolando bene il tutto.

A questo punto il composto è pronto. Pochi ingredienti e solo 5 minuti per questa buonissima granita che a questo punto va solo messa in freezer.

Un ultimo consiglio per congelarla al meglio

Prima di mettere il composto in freezer è meglio attendere che si sia completamente raffreddato.

Una volta in freezer, affinché la granita abbia la consistenza perfetta, è importante mescolarla ogni mezz’ora per almeno quattro volte.

Per facilitare questo compito si può utilizzare un contenitore in plastica chiuso ermeticamente. In questo modo sarà possibile mescolare il composto più rapidamente ed inglobare al suo interno quanta più aria possibile.

Inoltre, per i veri amanti della granita, ecco la ricetta per una squisita granita di gelsi.