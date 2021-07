Quando siamo al mare non possiamo fare a meno di goderci la bellezza delle sue coste. Perciò ci organizziamo, con borsa e zainetto in spalla, e ci dirigiamo di buon grado verso la spiaggia più vicina. A volte capita di passare diverse ore o addirittura una giornata intera a prendere la tintarella e fare un bagno rilassante. In questo caso è bene portare con sé tutti i prodotti indispensabili per affrontare il solleone, come abbronzanti e creme solari.

Non sempre, però, si ha nella borsa tutto lo spazio sufficiente per inserire anche lozioni e creme protettive. E metterle insieme agli asciugamani non è una buona idea, perché una volta aperte potrebbero sporcarli. Ecco perché ci serve qualcosa che possa contenere alla perfezione i prodotti da spiaggia e contemporaneamente tenerli al sicuro dalle alte temperature.

Sole e caldo giocano brutti scherzi

Sole e creme protettive non vanno d’accordo. Sembra una frase fatta, ma il motivo è molto semplice. Le alte temperature e la luce intensa possono consumarle più velocemente. Per questo è sempre meglio evitare di lasciarle all’aperto per molto tempo, soprattutto se esposte al sole.

E questo vale anche per i prodotti di bellezza come cosmetici e flaconi vari. Deteriorandosi potrebbero causarci anche spiacevoli problemi alla pelle. A volte, quindi, conoscere la data di scadenza non basta.

Tutti la vogliono perché è pratica e utile ed è l’accessorio indispensabile in spiaggia

Come proteggere allora i nostri prodotti da spiaggia e di conseguenza non andare incontro a spiacevoli disturbi cutanei? La risposta è solo una. Potremmo acquistare una semplicissima trousse isotermica. La si trova facilmente online e tutti la vogliono perché è pratica e utile ed è l’accessorio indispensabile in spiaggia.

Il suo funzionamento è simile a quello della borsa frigo per gli alimenti, ma serve a conservare il kit da spiaggia. I materiali di cui è fatta, solitamente nylon e poliuretano, ci permettono infatti di mantenere i prodotti alla giusta temperatura, evitando che si scaldino.

È molto comoda e sul mercato è presente in diverse colorazioni, così che potremo abbinarla al meglio con il nostro abbigliamento e la borsa mare. Per accertarsi di avere sempre creme, lozioni e tutto il necessario per il trucco sempre in buono stato, è l’oggetto di cui non possiamo fare a meno.