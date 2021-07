A volte pensiamo che per arredare la casa con gusto e stile sia necessario spendere fior di quattrini. Negozi fisici, online, cataloghi e riviste ci mostrano sempre quali sono le nuove tendenze del momento e spesso ci convincono addirittura a cambiare stile.

Poi d’altro canto, i pezzi di arredamento non possono mai mancare in casa. Siamo veramente sommersi e magari ne continuiamo a cercare degli altri. Ad ogni uscita o vacanza non c’è volta che non decidiamo di prendere quel vaso particolare o quella cornice con le conchiglie da mettere in salotto.

Morale della favola, spesso i mobili sono super affollati di pezzi acquistati durante tutto l’arco della nostra vita. Tanto che non entrerebbe più nemmeno uno spillo.

Tralasciando un momento questo consumismo sfrenato e senza controllo, il più delle volte è possibile realizzare pezzi di arredamento anche con materiali di scarto. Di certo il nostro portafoglio e la natura ci ringrazieranno ed otterremo dei pezzi di design unici. Esatto, perché l’unicità sta proprio sul fatto che noi stessi saremo gli artisti del nostro prodotto finale, quindi non ci saranno copie identiche in giro.

Facile e veloce questo riciclo delle bottiglie di salsa per lampade di design

La salsa di pomodoro in bottiglia è un ingrediente molto utilizzato nella cucina italiana per la creazione di numerose ricette.

Spesso però una volta finito di realizzare un sugo profumato, ci ritroviamo a dover differenziare veramente tante bottiglie di vetro. Se siamo in questa situazione è necessario utilizzare qualche idea green di riciclo creativo.

Ci risulterà facile e veloce questo riciclo delle bottiglie di salsa per lampade di design che andranno a donare un tocco di eleganza alle nostre stanze.

Una volta consumata la salsa, bisognerà lavare per bene la bottiglia ed asciugarla. A questo punto ritagliamo delle striscette di carta di dimensioni diverse e disponiamole con della colla su tutto il bordo della bottiglia, lasciando spazzi vuoti. Usiamo una vernice del colore che più preferiamo ed andiamo a spennellarla nelle parti di vetro disponibili. Una volta completamente asciutta, stacchiamo le strisce di carta e passiamo della colla vinilica. Prima che si asciughi versiamo sabbia o glitter colorati.

Pronta la base, resterà soltanto da inserire all’interno della bottiglia delle luci a LED, tipo quelle utilizzate per addobbare l’albero di Natale.

Ecco quindi come in poche mosse ed a costo zero avremo creato la nostra personalissima lampada di design, unica nel suo genere.