Come preparare una buonissima granita di gelsi fatta in casa in pochissimi minuti

Se c’è un tipico dolce estivo che fa immediatamente pensare alla Sicilia questo è senza dubbio la granita. I siciliani la consumano praticamente a tutte le ore. A colazione con la tradizionale brioscia, dopo i pasti, a merenda e praticamente ogni volta che se ne presenti l’occasione. Presente in una miriade di gusti, questo dolce freddo al cucchiaio è ormai praticamente consumato in ogni angolo del Paese.

Una delle granite più apprezzate e consumate in Sicilia è senza dubbio quella di gelsi. Dal gusto fresco e delicato, questo dolce è perfetto in qualunque ora della giornata. Una merenda buona e genuina per i più piccoli ma anche un ottimo modo per concludere una cena estiva.

Inoltre le ottime proprietà nutritive dei gelsi rendono questo dolce uno dei più sani e genuini. Questi frutti sono un vero concentrato di vitamine e minerali. Hanno importanti proprietà antiossidanti e favoriscono una corretta circolazione sanguigna.

Gli ingredienti necessari per preparare una buonissima granita di gelsi fatta in casa (4 persone)

350g di gelsi

150g di zucchero di canna

500ml di acqua naturale

mezzo limone spremuto (va bene anche un lime)

cannella in polvere q.b..

Per un gusto meno dolce è possibile ridurre la quantità di zucchero a 120g.

Prima di mettersi all’opera è bene considerare che le macchie di gelso sono davvero difficili da eliminare e prendere dunque le dovute precauzioni per proteggere i vestiti e le tovaglie.

Ecco tutti i semplici passaggi

Innanzitutto bisogna lavare accuratamente i gelsi e lasciarli ad asciugare per qualche minuto.

Una volta asciutti i gelsi vanno frullati. A questo punto si può scegliere se setacciarli o meno a seconda che si vogliano eliminare i semini contenuti nei frutti. La presenza dei semini ovviamente non andrà ad inficiare il gusto della granita.

Successivamente in una pentola bisogna sciogliere lo zucchero nell’acqua. Non importa che l’acqua arrivi a bollire ma solo che lo zucchero sia ben sciolto. Una volta raffreddato si possono aggiungere il succo di mezzo limone, un pizzico di cannella ed i gelsi frullati.

Se si desidera avere una consistenza più liquida è possibile aggiungere ulteriore acqua al composto.

Dopo aver mescolato bene la granita può essere riposta in freezer.

Un ultimo ed importante passaggio: la granita va mescolata ogni 90 minuti per far si che ghiacci in modo omogeneo e con la giusta consistenza. Due o tre mescolate saranno sufficienti per preparare una buonissima granita di gelsi fatta in casa!

