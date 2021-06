Composta per lo più da acqua e frutta, la granita è il dolce fresco e dissetante per eccellenza. Il suo sapore fresco e leggero e la facilità di preparazione hanno portato questo dolce siciliano ad essere conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

In Sicilia è possibile trovare una granita praticamente ad ogni angolo della strada ed in ogni casa. Nella miriade di gusti disponibili però, la granita più fresca e dissetante è senza dubbio quella alla menta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa granita è un vero toccasana nelle calde giornate estive ed è sicuramente una delle più amate dai bambini. Inoltre le proprietà rinfrescanti e digestive della menta rendono questo dolce particolarmente indicato dopo i pasti. In questo articolo vedremo come preparare una granita alla menta fresca e dissetante in 5 minuti.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare una granita alla menta fresca e dissetante fatta in casa:

100 grammi di foglie di menta (solo quelle verdi e integre);

200 grammi di zucchero di canna;

scorza di limone;

500 ml di acqua naturale;

Spesso per preparare questa granita si utilizza uno sciroppo già pronto, ma per una granita davvero genuina è molto meglio prepararlo in casa. Basteranno pochi minuti.

La scorza di limone darà una piacevole nota aromatica allo sciroppo ma il suo utilizzo è facoltativo. Ovviamente bisognerà utilizzare un limone non trattato.

Un ultimo consiglio è quello di utilizzare la menta del proprio giardino o comunque menta da agricoltura biologica. La menta deve essere raccolta un attimo prima di essere utilizzata.

Ecco tutti i passaggi per preparare una granita alla menta fresca e dissetante in 5 minuti

Per preparare una granita alla menta fresca e dissetante, per prima cosa bisogna occuparsi dello sciroppo alla menta.

Innanzitutto bisogna lavare bene le foglie di menta. Successivamente in una pentola bisogna versare 500 ml di acqua, 200 grammi di zucchero, una scorzetta di limone e le foglie di menta. A questo bisogna far bollire il tutto a fuoco dolce per una decina di minuti, assicurandosi che lo zucchero si sciolga perfettamente.

Una volta raffreddato, lo sciroppo deve riposare in frigo per qualche ora e infine filtrato per eliminare le foglie. Per un sapore più intenso, un ottimo consiglio è quello di preparare lo sciroppo anche un giorno prima.

A questo punto non resta che versare lo sciroppo filtrato in un contenitore e riporlo in freezer. La granita deve essere mescolata ogni ora per almeno due o tre volte. Un ultimo consiglio per una granita cremosa è di lasciarla una ventina di minuti fuori dal freezer prima di essere gustata.

Per un altro buonissimo dolce al cucchiaio da preparare in 5 minuti, ecco la ricetta del semifreddo alle mandorle.