In Italia riserviamo un’espressione speciale per quelle portate che hanno origini tanto antiche quanto umili. I cosiddetti piatti della cucina povera, infatti, sono riconducibili a ricette realizzate con ingredienti di recupero o comunque molto economici. Ad esempio in Campania, uno dei piatti che più incarna questo concetto è la pasta patate e provola da realizzare spendendo poco e sbalordire gli ospiti.

Anche la ricetta di oggi appartiene a questa categoria e le sue origini sono riconducibili al centro Italia, in particolare la Toscana. Realizzata con pane vecchio, cipolle, salsa di pomodoro e basilico, la pappa al pomodoro è un piatto che lascerà di stucco i nostri invitati.

Ingredienti e preparazione

Bastano pochi euro per questo piatto per il quale gli ingredienti li abbiamo già in casa. Come detto in precedenza quello che ci serve per preparare questa delizia è:

pane sciapo raffermo;

passata di pomodoro;

cipolle rosse;

aglio;

basilico;

olio.

Il segreto di una buona pappa al pomodoro parte dalla scelta del pane. infatti se il pane avanza in casa non buttiamolo ma tagliamolo a fette e lasciamo che si asciughi per qualche giorno.

In caso non disponessimo di pane sufficientemente vecchio possiamo fare il pane a cubetti e metterlo ad asciugare nel forno a 180° per 10 minuti.

Mentre il pane asciuga possiamo dedicarci alla salsa di pomodoro. In una casseruola metteremo della cipolla rossa tagliata a rondelle e 2 spicchi di aglio in camicia assieme ad una presa di sale.

Aggiungendo il sale sulla cipolla questa tirerà fuori i suoi umori facendola cuocere più velocemente, renderla più leggera ed evitare che bruci in cottura.

Pochi euro per questo piatto con pane e pomodoro da abbinare a pesce e formaggi

Quando la cipolla sarà ben appassita aggiungiamo in pentola la passata di pomodoro nella quale metteremo un pizzico di sale e di zucchero. Lasciamo cuocere per 20 minuti a fiamma moderata lasciando coperto il tutto. Una volta che la salsa sarà fatta aggiungeremo il pane asciugato in forno direttamente nella salsa e ricopriremo continuando la cottura per altri 15 minuti.

Al termine della cottura cominciamo a rompere il pane con un mestolo di legno per poi procedere alle maniere forti. Aggiungiamo abbondante olio di oliva e basilico e usando una frusta a mano cominciamo a sbattere il tutto montando come fosse una maionese. In questo modo otterremo una consistenza morbida e spumosa per un piatto leggero e gustoso. Infine non resterà che correggere di sale.

La pappa al pomodoro sta divinamente bene con la stracciatella di burrata servita come antipasto o magari insieme a delle verdure grigliate. Se invece vogliamo servire un piatto di pesce, possiamo servire con la pappa un crudo di gamberi.

