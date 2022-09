Trovare lavoro con il diploma è possibile. I concorsi pubblici per diplomati rappresentano un’opportunità che si può provare a cogliere.

Non bisogna, però, dimenticare che molti di essi prevedono delle prove, anche preselettive, alle quali bisogna arrivare preparati per poter risultare vincitori.

Chi, ad esempio, cercasse lavoro in Calabria potrebbe considerare l’opportunità di partecipare ad un bando per titoli ed esami che è in scadenza ad ottobre.

Tra i concorsi pubblici non scaduti per l’anno 2022 c’è, infatti, un’occasione che proviene proprio dal territorio calabrese.

Per un lavoro in Calabria c’è questo concorso pubblico per diplomati

Il bando di concorso pubblico per titoli ed esami è per la copertura di 35 posti da assistente amministrativo presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. La categoria indicata è C. Per partecipare serve avere il diploma.

Rientra, tra l’altro, tra i concorsi che si possono fare dopo i 30 anni. Tra i requisiti indicati c’è, infatti, un’età che non sia superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per il “collocamento a riposo”.

La presentazione della domanda di partecipazione deve avvenire “solo” utilizzando la propria Pec. I dettagli e le modalità di invio sono reperibili sul bando. La scadenza indicata è quella del 13 ottobre 2022.

Trattandosi di un concorso pubblico per titoli ed esami la graduatoria sarà stilata in base ad entrambi i parametri . 30 punti sono ottenibili attraverso i titoli, 70 con le tre prove: 30 per la scritta, 20 per la pratica e 20 per l’orale. Per informazioni più specifiche si rimanda, ovviamente, al bando.

Qualora il numero delle domande lo rendesse necessario, si specifica che una prova preselettiva potrebbe anticipare quelle già prevista dall’esame.

Dunque, per un lavoro in Calabria c’è questo concorso pubblico di cui tenere conto.

Dove scaricare bando Asp Cosenza

Il bando è disponibile sul sito dell’Asp di Cosenza. Per scaricarlo bisognerà accedere all’apposita sezione attraverso la voce Amministrazione Trasparente presente nella home page. Successivamente si dovrà individuare il collegamento a “Bandi di concorso”. In seguito ci sarà da cliccare il link a “Sez.P – Bandi di concorso e selezioni” e poi quello a “Sezioni. P1 – Assunzioni a tempo indeterminato”.

Lì si troverà il collegamento all’avviso di concorso pubblico per la copertura di 35 posti di assistente amministrativo, pubblicato il 13 settembre del 2022. Sarà quindi facile arrivare a scaricare il Pdf con qualche click.

Invece chi cerca concorsi pubblici per diplomati ed ha tra i 18 ed i 32 anni può valutare l’opportunità di partecipare ad un bando in Lombardia. Si tratta di un’opportunità nel Comune di Vimercate per l’assunzione di due persone con contratto di formazione e lavoro come operatori di front office.

