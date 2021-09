Pochi conoscono questo frutto tipicamente autunnale che aiuta a mantenere la pelle giovane a lungo

Per mangiare in modo sano una regola fondamentale è seguire la stagionalità dei frutti e delle verdure. In questo modo, oltre ad apportare un giusto apporto di vitamine, ci assicuriamo anche prodotti freschi. Ad esempio è possibile fare un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari. La natura infatti è continuamente generosa e ad ogni stagione offre prodotti ricchi di micronutrienti necessari per il fabbisogno dell’organismo. Infatti, questa macedonia di settembre ricca di vitamine e antiossidanti non farà rimpiangere i frutti estivi. Tuttavia ancora pochi conoscono questo frutto tipicamente autunnale che aiuta a mantenere la pelle giovane più a lungo.

Era molto conosciuto ai tempi dei romani, ma attualmente si considera un frutto minore nonostante le sue preziose proprietà nutritive. Si tratta in particolare delle sorbole, i frutti dell’albero Sorbus domestica, che maturano da ottobre a novembre, spesso coltivato nei giardini come pianta ornamentale. È un albero dall’aspetto imponente e longevo, alcune specie possono superare i 500 anni di vita. È una pianta particolarmente robusta che non richiede cure specifiche, inoltre è resistente alla siccità e alle basse temperature.

Questo delizioso frutto, a maturazione, presenta una buccia di colore rosso-giallo, ma prima di essere gustato ha bisogno di un ulteriore procedimento, il cosiddetto ammezzimento. Ovvero, i frutti vanno posti su uno strato di paglia e lasciati maturare un altro po’. Appena la buccia risulterà omogeneamente marrone, si potranno finalmente assaporare. Le sorbole, oltre a poter essere gustate fresche, possono essere utilizzate anche per la preparazione di confetture e marmellate. Queste ultime sono ottime non solo da spalmare sulle fette biscottate, ma anche da abbinare a formaggi dal sapore intenso, come il pecorino.

Le sorbole sono un’ottima fonte di vitamina C e quindi di antiossidanti, capaci di contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. Inoltre, le sorbole favoriscono il benessere della pelle, in quanto la vitamina C in esse contenute partecipa alla produzione di collagene. Quest’ultimo è una proteina che forma una vera e propria impalcatura di sostegno per numerosi organi e tessuti, come quello cutaneo. Sono inoltre ricche di sali minerali, come il magnesio, il potassio, lo zinco e il calcio. Contengono peraltro il sorbitolo, una sostanza molto utilizzata nell’industria alimentare come sostituto dello zucchero. In particolare, viene proposto come alternativa allo zucchero tradizionale per il basso apporto di calorie.

