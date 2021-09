Tra i tanti insetti che possono annidarsi nelle nostre cose, i più repellenti tra tutti sono sicuramente gli scarafaggi. Questi insetti oltre ad essere terrificanti per il loro aspetto, sono anche portatori di malattie, come allergie o asma. Ecco perché è necessario tenerli lontani dalle nostre case, prevenendone le infestazioni. Prestare attenzione ai dettagli è molto importante per prevenire conseguenze anche gravi. Ad esempio molti ignorano che punture e prurito possono indicare un covo di insetti nella propria camera.

Tuttavia, qualora ci sia il sospetto di una loro nidificazione sarà opportuno correre ai ripari, magari interpellando un’impresa per disinfestazione. Ciò in quanto questi insetti hanno capacità di riprodursi velocemente e in gran numero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, se le condizioni sono favorevoli una femmina di blatta può arrivare a deporre più di 300 uova. Inoltre sono capaci di nascondersi in fessure minuscole rendendo spesso molto difficile eliminarle con metodi fai da te. Ecco perché è molto importante capire dove si nascondono per poter agire immediatamente.

Cosa amano e dove si nascondono

Per eliminare una volta per tutte gli scarafaggi dovremmo evitare di fare questa cosa molto comune, che a breve illustreremo. Partiamo col dire che solitamente questi insetti prediligono particolarmente le zone dove può trovarsi del cibo, piuttosto buie e calde. Pertanto si potrebbero trovare vicino ai termosifoni, nelle canaline elettriche, dietro agli elettrodomestici in cucina o nelle intercapedini in bagno.

Conoscere, poi, cosa mangiano gli scarafaggi è il metodo più semplice per tenerli alla larga dalla nostra abitazione. Essere a conoscenza di tutte le abitudini di questi insetti, compreso il cibo di cui vanno ghiotti, è sicuramente un’arma preventiva per tenerli lontani.

Gli scarafaggi mangiano di tutto e amano particolarmente le sostanze dolci come le marmellate, la frutta, il cioccolato, i biscotti e gli amidi. Tant’è che molto esche per blatte e scarafaggi sono dei composti a base di glucosio e zucchero. Amano poi anche cibi come la carne e il pesce.

Per eliminare una volta per tutte gli scarafaggi dovremmo evitare di fare questa cosa molto comune

Pertanto è necessario non lasciare in giro cibo, soprattutto in cucina, evitando in tal modo di ritrovare un ospite sgradito in casa. Inoltre sono molto attratti dai capelli, unghie umane, quindi una volta effettuate operazioni di igiene quotidiana sarebbe utile passare l’aspirapolvere che elimini ogni residuo.

Adottare questi comportamenti, e prestare attenzione nello svolgimento delle azioni quotidiane, come il pettinarsi, tagliare le unghie o sgranocchiare uno spuntino è fondamentale per prevenire la loro infestazione.

Nel caso in cui ci si accorga della loro presenza, si potranno applicare anche dei metodi fai da te. Proprio come descritto per le termiti nell’articolo “Pochi sanno che per eliminare gli insetti più pericolosi per la nostra casa bastano questi rimedi”. Ma se il problema persiste, sarà necessario rivolgersi immediatamente ad una ditta specializzata.

Approfondimento

Bastano questi semplici ingredienti per pulire e igienizzare casa