Continuando con la sezione di moda, pochi conoscono questo colore di smalto che sta spopolando davvero magnifico per una manicure da diva.

Infatti, sfoggiare smalti all’ultimo grido è uno dei tanti desideri. Ma forse non tutti sanno che anche la forma delle unghie “è di moda”. Vediamo nel dettaglio.

La manicure secondo la mano

Se prima la forma delle unghie, che andava di moda, era quella squadrata, adesso la forma di tendenza e che sta spopolando tra le vip è quella mountain peak. Ma anche la forma a mandorla è ancora di moda. Trattasi, dunque, di unghie leggermente più lunghe, con la punta, e scalate ai lati. Molto più scalate rispetto alle classiche unghie ovali così come a quelle a mandorla.

Ciò nonostante, dobbiamo prendere in considerazione anche la conformazione delle nostre mani. Infatti, determinate forme di unghie non stanno bene a tutte le mani. Per esempio, le unghie squadrate rendono più tozze le mani “in carne”. Meglio una forma che alleggerisce e che sfina la mano come quella a mandorla. Se piace particolarmente la forma squadrata allora optiamo decisamente per quella a ballerina, che tra l’altro è un’altra forma che sta spopolando.

Pochi conoscono questo colore di smalto che sta spopolando davvero magnifico per una manicure da diva

Ma è con il Rouge Brun che le nostre mani saranno davvero favolose. Accoppiata vincente tra smalto e forma delle unghie di tendenza. Unghie a mandorla, mountain peak o a ballerina con il Rouge Brun e saremo al centro dell’attenzione con i riflettori puntati addosso. Dal francese rosso-marrone, trattasi di un colore molto bello e caldo, tipico della stagione autunnale. Proposto dalla maison più chic: Chanel. Ma non sarà solo lo smalto di questo colore ad essere di moda perché anche il rossetto sarà di tendenza. Sensuale e a prova di bacio!

