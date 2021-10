Con il passare degli anni, sempre più spesso si iniziano a vedere i primi segni del tempo. Sulla pelle compaiono le prime rughe e i capelli non splendono più come una volta.

Grazie ad un articolo precedente si è capito come ridurre la caduta dei capelli in autunno. Bastano davvero pochi ma efficaci consigli.

A tutti interessa avere una chioma folta e splendente. Ma come averla in modo naturale senza utilizzare prodotti costosi?

Anche questa volta si scoprirà un trucchetto magico che farà risplendere i capelli. E serviranno solo 3 ingredienti di cucina.

Bastano solo 3 ingredienti naturali per dire addio a capelli sfibrati e secchi

Molto spesso non si fa attenzione ai cambiamenti che subisce il nostro corpo e a volte si inizia a prendersi cura di sé stessi solo dopo i trent’anni.

Tra i primi cambiamenti si notano subito capelli più deboli che iniziano quasi a diradarsi. E si finisce quasi per aver paura a pettinare troppo la propria chioma.

Si era parlato del trucco vincente per avere capelli forti e mai spezzati. Come fare invece per prendersene cura in modo delicato ma efficace?

In pochi lo sanno ma bastano solo 3 ingredienti naturali per dire addio a capelli sfibrati e secchi. Con un semplice composto di olio di girasole, miele e uovo i capelli torneranno sani e morbidi.

Con una sola applicazione a settimana, per un paio di mesi, si potranno avere dei risultati incredibili.

Serviranno solo 2 cucchiai di olio di semi di girasole e 1 cucchiaino di miele a cui si aggiungerà un tuorlo d’uovo.

Si consiglia di utilizzare anche una cuffia di lattice o da doccia. Questa permetterà ai capelli di assorbire al meglio la maschera e ottenerne così maggior nutrimento.

Una maschera ultradolce

Una volta raggruppati gli ingredienti si dovranno mescolare tutti e tre insieme. Si consiglia di utilizzare una ciotola per poterli mescolare più velocemente.

Poi si potrà applicare la maschera sui capelli e sul cuoio capelluto. Una volta applicata in maniera omogenea si potrà indossare la cuffia.

Lasciati passare 20 minuti, si andrà a lavare i capelli con uno shampoo delicato. Meglio ancora se senza solfati. Poi si potrà sciacquare tutto con cura.

I capelli risulteranno più folti e lucenti sin dalla prima applicazione. Sarà importante utilizzare questa maschera ultradolce ad ogni cambio di stagione. In questo modo si potrà finalmente dire addio a capelli sfibrati e secchi.