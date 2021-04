La cura delle mani e delle unghia accomuna molte persone. C’è chi va dall’estetista per avere delle mani perfette e chi ricorre alla manicure fai da te. Grazie agli strumenti che si hanno in commercio, qualsiasi persona può prendersi cura delle proprie unghia. Però se non si usano bene gli attrezzi altro che unghia perfette. È fondamentale chiedere consigli alle proprie estetiste sui metodi e sui prodotti affinché le nostre unghia non vengano danneggiate.

La parte che riscontra maggiore interesse sono le cuticole. Non tutti sanno che in realtà sono importanti e che abbiamo sempre commesso un grandissimo errore a togliere le cuticole perché è pericoloso per la salute.

La cuticola è importante poiché rappresenta la membrana che protegge l’unghia dai batteri. Funge da scudo contro agenti esterni, quindi eliminarla significa aprire le porte alle infezioni. Quante volte abbiamo sentito che era pericoloso togliere le cuticole soprattutto in questo momento storico? Perché levare le cuticole e la pellicina è sbagliato in quanto facilita il passaggio dei batteri e dei virus.

Il modo corretto per togliere le cuticole

Ciò nonostante, le cuticole sono antiestetiche e in molti non vogliono vederle sulle proprie mani. Ma c’è una soluzione per non tagliarle ed avere una bella manicure. La cosa più corretta da fare è spingerle verso l’interno con lo spingi cuticole. Quindi è errato utilizzare il taglia cuticole, che oltre ad aprire le porte ai batteri, se usate male si può danneggiare pure l’unghia stessa.

Una volta spinte le cuticole, si potranno rimuovere con facilità attraverso la tronchesina. Ciò che si toglie è la cuticola in eccesso, infatti bisogna fare attenzione a non rimuovere la barriera che protegge l’unghia.

Gli attrezzi da evitare assolutamente nella rimozione della cuticole sono soprattutto le forbicine e il taglia cuticole. È vero che sembra lo strumento adatto visto che il suo “nome” ma fa più danni che altro. Stesso discorso è possibile farlo per le forbicine. Entrambi gli attrezzi, infatti, rischiano di danneggiare l’unghia tagliandola appunto.

Abbiamo sempre commesso un grandissimo errore a togliere le cuticole perché è pericoloso per la salute. Perché il modo più corretto è spingerle e togliere solo l’eccesso.