Ritorna il consueto appuntamento con la rubrica di “Moda e Beauty” di ProiezionidiBorsa. Dopo aver trattato l’argomento sulla moda con le passerelle della Milano Fashion Week, in questo articolo parleremo della sezione Beauty.

Ci guardiamo allo specchio e vediamo zampe di galline e rughe. Dopo i 50 anni è normale che i segni del tempo che passa siano evidenti ma ciò non significa che non possano ridursi. Di questo ne abbiamo già parlato e sembra che questo siero biologico sia molto efficace, oltre che ad essere economico.

Ma fortunatamente di rimedi naturali ne esistono diversi, ed è per questo che non serve solo alla digestione ma questa pianta dalle grandi proprietà ridurrebbe le rughe.

L’alloro

L’alloro, il cui nome è Laurus nobilis, è una pianta officinale sempreverde che si trova tutto l’anno. Lo conosciamo come decorazione per il capo dopo la proclamazione per la Laurea. L’alloro è stato scelto come simbolo di sapienza e non a caso il sommo poeta Dante Alighieri lo indossa in una famosissima raffigurazione.

Le proprietà astringenti e digestive dell’alloro sono ormai note a tutti, e questo articolo potrebbe essere molto utile. Ma l’alloro è ricco di antiossidanti quali vitamina C, vitamina B, vitamina E e acido folico.

È, altresì, fonte di sali minerali quali potassio, magnesio, fosforo e calcio. Tutte sostanze necessarie per l’organismo e per il benessere degli organi e delle ossa.

Ciò nonostante, l’alloro potrebbe essere controindicato se si dovessero assumere dei farmaci ad azione sedativa e l’uso eccessivo potrebbe provocare sonnolenza. Consigliamo, dunque, di consultare un medico.

Come anticipato, l’alloro non è efficace solo per contrastare il mal di pancia ma sembrerebbe essere utile anche per la riduzione dei segni del tempo. Vediamo allora come preparare una soluzione a base di alloro per aiutarci a diminuire qualche ruga di troppo.

Ci occorrono 4 foglie di alloro e olio EVO. Mettiamo dell’acqua naturale all’interno di un pentolino e le 4 foglie. Portiamo ad ebollizione per circa 5 minuti. Lasciamo raffreddare leggermente e filtriamo con l’aiuto di un colino all’interno di una ciotola.

Aggiungiamo un cucchiaio di olio EVO e mescoliamo. Prendiamo uno spruzzino e versiamo il contenuto all’interno. Spruzziamo sul viso ogni sera prima di andare a letto dopo averlo deterso. Massaggiamo con movimenti circolari e soprattutto spruzziamo sul collo andando a pressare con le dita dall’alto verso il basso.

Non risciacquiamo dopo averlo applicato. La mattina seguente laviamo e detergiamo il viso. Possiamo conservare il contenuto che rimane dentro lo spruzzino in frigo fino ad una settimana massimo.