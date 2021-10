Ritorna il consueto appuntamento con l’oroscopo e questa volta parleremo della settimana che va dal 4 al 10 ottobre. Questi segni zodiacali avranno delle piacevoli sorprese e una pioggia di soldi questa settimana d’ottobre. Di quali stiamo parlando? Procediamo per gradi.

Se l’ultimo weekend di settembre è stato parecchio tosto per questi due segni, invece, questa settimana uno di questi ultimi in classifica tornerà alla ribalta.

Grazie Giove!

Il Sagittario, la Bilancia e i Gemelli devono ringraziare Giove per la sua presenza perché saranno i più fortunati dal punto di vista lavorativo ed economico. Ma ora vediamo l’oroscopo individuale di questi tre segni e dell’ultimo in classifica.

La settimana del Sagittario

Il Sagittario questa settimana farà i salti di gioia non solo per quanto riguarda il portafoglio ma anche in ambito amoroso. Infatti, Venere, in modo particolare nel weekend, entrerà nella sua sfera.

Piacevoli incontri e un’atmosfera passionale aspettano i nati sotto il segno del Sagittario che questa settimana svilupperanno una particolare consapevolezza e sicurezza di sé stessi. Inoltre, i fortunati saranno investiti anche da una bella energia per affrontare le questioni lavorative in piena serenità. E non solo queste.

La settimana della Bilancia

Anche la settimana della Bilancia, già protagonista di tutto il mese di settembre, sarà al top soprattutto dal punto di vista economico. Una pioggia di soldi attende i nati della Bilancia ma solo se prenderanno le giuste decisioni e faranno dei buoni investimenti.

Una grinta pazzesca accompagnerà i Bilancini soprattutto tra martedì e giovedì. Un’energia che farà da cornice sia in amore sia in ambito lavorativo. Ma questa dinamicità potrebbe essere una lama a doppio taglio poiché porterà ad avere un basso livello di tollerabilità. Tutto questo avverrà grazie alla presenza nel segno di Marte e Mercurio, nonché della Luna e del Sole.

La settimana dei Gemelli

Anche questo segno è stato uno dei protagonisti del mese di settembre e continua, come la Bilancia, ad essere al top in classifica. Sarà una settimana ricca di entusiasmo che coinvolgerà anche l’amore: chissà se questa determinazione potrà regalare piacevoli incontri!

Ma sarà soprattutto la giornata di domenica quella più fortunata perché la Luna entrerà nel segno. Con Giove, questa settimana potrà regalare anche qualche fortuna in termini economici ma attenzione a non spendere tutti i soldi!

Adesso passiamo al Toro che avevamo accantonato per dare spazio alla top 3. Come anticipato, se qualche giorno fa gli astri non erano favorevoli, questa settimana, invece, sarà particolarmente positiva per i nati sotto il segno del Toro. L’altro segno che insieme a questo era tra i flop in classifica era l’Ariete che, però, continuerà su questa scia.