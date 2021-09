Ritornano di moda queste scarpe degli anni ’90 indossate alla MFW e questo colore

Il team di ProiezionidiBorsa torna a parlare di moda e delle ultime tendenze. La scorsa settimana è stata molto ricca di colpi di scena. Finalmente tornano le passerelle in pubblico, dopo l’arresto dovuto al Covid 19, e tornano anche vecchi must have degli anni precedenti.

La moda è così, passa e ritorna alla ribalta, ed è molto positivo perché gli indumenti alla moda li abbiamo già dentro l’armadio. Dobbiamo solo rispolverarli e donargli una nuova luce. L’anno 2021 è stato un anno di cambiamento. Un po’ come l’autunno, che rappresenta la stagione del rinnovamento. Quest’anno abbiamo assistito davvero ad un quasi ritorno alla normalità e tutto ciò ha un’analogia con la moda. Proprio per questo motivo nelle passerelle di questi ultimi giorni abbiamo visto la presenza onnipresente di un colore particolare.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il verde e le sue sfumature

Ebbene sì, il verde in tutte le sue sfumature ha regnato sulle sfilate e sarà il protagonista della nuova collezione. In particolare, abbiamo visto come Donatella Versace, durante la Milano Fashion Week, abbia proposto il verde fluorescente addosso alle modelle ma non è mancato il verde prato, anch’esso protagonista della stagione autunnale. Chissà come mai sia stato scelto proprio questo colore. Forse perché simboleggia la speranza ed è un segnale a ripartire? Se così fosse, sarebbe un bellissimo messaggio di positività.

Altro colore che popolerà i negozi e che potrà essere indossato da tutti è il rosa. Testimonial della sfilata di Versace è stata la cantante Dua Lipa che ha sfoggiato un abito rosa fluorescente. Non è finita qui. Anche la nota influencer Chiara Ferragni, ovviamente, ha partecipato alla Milano Fashion Week, sfoggiando un abito in stile Charleston con sfumature verdi.

Ritornano di moda queste scarpe degli anni ’90 indossate alla MFW e questo colore

Ecco come la moda prima o poi fa un tuffo nel passato e riporta con sé qualcosa che oggi definiremmo vintage. Ecco perché ritornano di moda queste scarpe degli anni ’90 indossate alla MFW e questo colore. Sempre Chiara Ferragni insieme alla stilista Donatella Versace hanno indossato delle scarpe che si usavano negli anni precedenti. Scarpe chiuse con tacco alto e doppio e plateau a forma quadrata di velluto o di pelle, di colore rosso o fuxia o verde o nero con bracciale intorno alla caviglia. E non sono state indossate solo da queste Vip ma anche dalle modelle durante la sfilata.

Magari dentro la scarpiera abbiamo ancora queste scarpe che non abbiamo regalato o buttato. Rispolveriamole perché sono la moda di questa nuova collezione autunno-inverno 2021/2022.