Le temperature si alzano e inevitabilmente arriva la voglia di gustare pietanze più fresche. A tal scopo in molti cambiano le proprie abitudini alimentari mettendo da parte i succulenti arrosti e stracotti e cibi ricchi di calorie. Torna invece la stagione di piatti leggeri come le insalate o di carni magre come il pollo e pesci deliziosi per un pasto sano e fresco. Tuttavia il rischio che a volte si corre è quello di rinunciare al gusto in ragione di preparazione poco caloriche.

In realtà questo è un falso mito perché è possibile mangiare in modo gustoso e saporito pur tenendo a bada l’apporto calorico. Avevamo fatto un esempio con uno squisito dolce alle banane da realizzare senza burro, uova e latte facilissimo da preparare.

Quella che presenteremo, invece, è una salsa di accompagnamento di origine mediterranea da realizzare con ingredienti salutari per condire moltissime pietanze.

Ingredienti e procedimento

Stiamo parlando del mitico tzatziki greco. Pochi conoscono questa fenomenale salsa ma è facile da preparare e ricca di nutrienti.

L’ingrediente base sono i cetrioli, alimento ricco di acqua, fibre e vitamine. Segue nella lista degli ingredienti il delizioso yogurt greco, povero di calorie e amico della digestione e dell’intestino.

Gli antiossidanti della preparazione, invece, arrivano dall’olio d’oliva, dal limone e dalla piccola componente di aglio che aggiungeremo alla ricetta.

Ma come si prepara uno tzatziki ad opera d’arte?

Quello che dovremo fare sarà grattugiare con una grattugia a maglie larghe un cetriolo che porremo in un panno per poi strizzarlo. In questo modo elimineremo i liquidi in eccesso per rendere perfettamente cremosa la salsa. Una volta strizzato il cetriolo il gioco è praticamente fatto.

Pochi conoscono questa fenomenale salsa ricca di antiossidanti e vitamine per condire carne, pesce e insalate

Dovremo aggiungere il cetriolo grattugiato e strizzato allo yogurt greco che condiremo con limone, sale, e olio d’oliva. In ultimo, dovremo rimuovere la parte interna dell’aglio detta anche germe, quella meno digeribile, per poi tritarlo finemente e unirlo al composto. Mescoliamo il tutto e lasciamo riposare in frigo per almeno 30 minuti.

A questo punto possiamo utilizzare la salsa per condire quello che vogliamo. Possiamo usarla per rinfrescare un trancio di salmone o magari per insaporire del petto di pollo.

Infine, questa salsa spettacolare è buona anche in accompagnamento con le insalate da utilizzare come piatto unico.

Lettura consigliata

Più del salmone questo economico pesce di stagione ricco di omega 3 è ideale per un veloce primo piatto