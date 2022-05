Arriva il mese di giugno e le stelle e i pianeti rimettono le carte in tavola. Alcuni segni dello zodiaco che hanno trovato moltissima fortuna finora continueranno a vivere molto bene, mentre altri perderanno la benedizione delle stelle. Altri invece vivranno delle situazioni difficili da inquadrare nel binomio fortuna-sfortuna. A volte la vita ci presenta dei momenti che devono soltanto passare. Tuttavia, come si ricordava prima, a giugno alcuni segni potranno davvero stare tranquilli. Infatti, ci saranno veri e propri fuochi d’artificio per l’Ariete a giugno grazie soprattutto a due generosissimi pianeti.

Il fortunatissimo Ariete può finalmente vivere sereno

L’Ariete è quel segno che grazie al fuoco si presenta sempre estremamente socievole, aperto e desideroso di stare bene con gli altri. Le persone nate sotto questo segno si caratterizzano dalla grande voglia di mettersi costantemente in gioco e di migliorarsi ogni giorno. Certo, questa grande propensione a vivere la vita a mille potrebbe portare spiacevoli conseguenze, ma che non si vedono per il futuro prossimo.

Infatti, la congiunzione perfetta fra Giove e Marte nell’Ariete porta queste persone a sentirsi ancora più sicure di sé. Seduttori nati come tutti i segni di fuoco, i nati sotto il segno dell’Ariete riusciranno a stringere delle relazioni estremamente interessanti a giugno, conoscendo magari il partner ideale per trascorrere insieme una vita piena d’amore. Bisognerà soltanto usare al meglio tutte le risorse disponibili e cercare di non offendere nessuno a causa della propria grande autostima.

Fuochi d’artificio per l’Ariete a giugno, ma occhio ai Pesci e ai Gemelli a causa di spiacevoli sorprese

Non si può dire la stessa cosa per i nati sotto il segno dei Pesci, che ormai da qualche settimana vivono una stagione piena di dubbi e di incertezze. Mercurio non riesce a dare quella fiducia nelle proprie possibilità ai Pesci e questi potrebbero correre il rischio di trovare alcune difficoltà nel comunicare con gli altri. Infatti, comunicare non vuol dire soltanto parlare o ascoltarsi, ma soprattutto saperlo fare correttamente. Quindi, si prospetta qualche incomprensione per i Pesci, soprattutto con le persone più vicine.

I Gemelli invece dovranno fare attenzione ai loro pensieri. Parliamo di persone molto riflessive, che però corrono il rischio di pensare troppo negativamente. Ci sono delle persone che pensano che i nostri pensieri diventino prima o poi realtà, e nessuno vorrebbe correre questo rischio.

