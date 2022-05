La cucina è uno di quegli ambienti di casa dove ci si lavora molto e ci sono tante cose da pulire. La preparazione degli alimenti produce diversi scarti e sporca diverse superfici. Ma anche mangiare alla tavola da pranzo alla fine richiede un colpo di pulizia. Soprattutto dopo che si è tagliato diverse volte il pane, le briciole possono accumularsi sul tavolo. Ci resta poi il compito di rimetterlo a posto. Proprio per questo motivo si ricorre a qualche utile strumento che aiuti in questo compito.

Per togliere le briciole dal tavolo da pranzo possiamo utilizzare il vecchio sistema delle nonne. Terminato il pranzo si sparecchiava, dopo che i commensali avevano lasciato la tavola. Poi si toglieva la tovaglia dal tavolo. Si lasciavano cadere delicatamente per terra i residui che vi erano sopra. Poi con un colpo di scopa si raccoglieva il tutto. Questo procedimento è ancora in uso, considerando anche perché elimina la polvere superficiale.

C’è chi invece pranza direttamente su quelle plastificate. In questo caso basta una spugna per pulire la tavola. Così facendo si eliminano anche le tracce dei liquidi che rimangono in superficie. Dell’acqua caduta o del vino e se ci sono bambini, residui anche del pasto.

Facilissimo togliere le briciole dal tavolo da pranzo senza spazzole o aspirapolvere ma con un semplice oggetto da cucina

Tuttavia molti utilizzano una tovaglia di stoffa anche sul telo in plastica. Quest’ultima più che una vera tovaglia su cui mangiare, è considerata come un modo per proteggere il tavolo, soprattutto se in legno pregiato.

Per pulire in questo caso la tovaglia spesso si utilizza la paletta con la piccola spazzola. Un sistema molto pratico che indica come sia facilissimo togliere le briciole dal tavolo da pranzo. Un’altra possibilità è ricorrere a dei piccoli aspirapolvere da tavola. Anche questi sono molto utili, pratici e aiutano nella pulizia quotidiana.

Tuttavia se non si avesse nessuno di questi strumenti, non ci resterebbe che il vecchio sistema della nonna. Oltre a quello di scrollare delicatamente la tovaglia e di raccogliere i residui con la paletta e la scopa, ce n’è un altro.

Basterebbe utilizzare il lungo coltello da pane, quello seghettato. In cucina ci sono diversi coltelli a disposizione per usi specifici. Ad esempio esiste un coltello dedicato al taglio dei formaggi molli. Ebbene con il coltello lungo da pane, possiamo inclinare la lama quasi a renderla parallela alla tovaglia. Poi passare delicatamente la lunga lama sulla superficie della tovaglia. In questo modo raccoglieremo tutte le briciole anche quelle più piccole oltre ad eventuali residui di altre cose. La lama infatti fa come da leva sulle briciole. Essendo molto fine, raccoglie anche quelle più piccole. Un successo assicurato.

