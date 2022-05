Con l’arrivo della bella stagione le temperature si stanno gradualmente alzando e questo comporta qualche cambiamento nell’alimentazione. Mangiare alimenti eccessivamente grassi e pesanti non ha più lo stesso appeal di qualche mese fa, ma non solo.

In molti si stanno preparando alla tanto temuta prova costume quindi, nel dubbio, meglio rimanere leggeri. Tuttavia non sempre è semplice rinunciare ai golosi piaceri della tavola, soprattutto se parliamo di dolci.

Oggi vedremo che bastano 2 comunissimi ingredienti per preparare un dolce buono e sano e con poche calorie. Ulteriore vantaggio è che nella preparazione sono totalmente assenti alimenti grassi come il burro e lo zucchero, ma anche uova e latte. Sembra impossibile eppure la ricetta che proporremo in seguito, pur essendo così semplice, soddisferà anche il palato più esigente.

Sano e delizioso

Generalmente quando vengono proposti dolci senza latte, uova o burro si fa riferimento alla pasticceria secca. È il caso ad esempio di una ricetta fornita in precedenza di golosissimi biscotti al limone da gustare come snack.

Di seguito, invece, vedremo come realizzare un’ottima mousse sana e leggera da servire agli ospiti a fine pasto.

Tutto quello che dovremo fare sarà prendere una tavoletta di cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria. Prenderemo dunque un recipiente metallico che metteremo sopra a dell’acqua bollente ed aggiungeremo dei pezzi di cioccolato ricavati da una tavoletta.

Quando il cioccolato sarà completamente sciolto possiamo mettere da parte.

A questo punto dovremo prendere delle banane, possibilmente ben mature, e frullarle per ottenere una crema di banana. Una volta frullate le banane le potremo unire alla crema di cioccolato ottenuta in precedenza.

Bastano 2 comunissimi ingredienti per realizzare un dolce estivo e leggero senza uova burro e latte

Mescoliamo fino a rendere il composto omogeneo che dovremo versare in delle coppette da gelato. Se non abbiamo coppette da gelato anche dei bicchieri andranno benissimo. A questo punto metteremo i contenitori con dentro la crema di banane e cioccolato in frigo per almeno 2 ore. Al termine delle 2 ore il composto sarà solidificato ma rimarrà comunque cremoso. Aggiungiamo sulla superficie la frutta secca che preferiamo, ad esempio noci pecan o mandorle tostate, ed un pizzico di sale. Questo è un esaltatore di gusto e pertanto percepiremo maggiormente il gusto degli alimenti. Ecco che in pochi semplici passaggi abbiamo realizzato un dolce fresco, sano e semplice da gustare nelle calde giornate dei prossimi mesi.

