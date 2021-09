Tra le principali cause di decessi tra la popolazione rientrano al secondo posto, dopo le malattie cardiovascolari, i tumori. I fattori di rischio di questa temibile malattia, oltre ad essere genetici, sono anche legati allo stile di vita e all’alimentazione. Infatti, il fumo, l’alcol e la cattiva alimentazione possono aumentare significativamente il rischio di ammalarsi. Spesso si è illustrato come il connubio tra uno stile di vita corretto e un regime alimentare equilibrato sia fondamentale per il benessere fisico. Infatti è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro.

Pertanto, è tempo di fare scorta di vitamina K con 3 formidabili verdure nemiche di questo cancro. Si tratta, in particolare, di bieta, cicoria e cime di rapa. Questi tre vegetali, oltre ad essere ipocalorici, sono ricchi di vitamine, fibre e antiossidanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco le tre formidabili verdure alleate del nostro benessere

In particolare la bieta contiene vitamina C e K ed è ricchissima di sali minerali come il calcio, il potassio, il magnesio e il fosforo. Il suo contenuto di fibre facilita il transito intestinale e regola i livelli degli zuccheri nel sangue, mentre l’alto concentrato di antiossidanti previene l’invecchiamento cellulare. Si utilizza spesso nelle diete dimagranti, grazie al senso di sazietà che rilascia. Parimenti importanti, sotto il profilo nutrizionale, sono la cicoria e le cime di rapa.

Anche la cicoria è particolarmente ricca di vitamine, soprattutto A, C e K, e di sali minerali come il calcio e il potassio e di fibre. Grazie alla vitamina K rafforza le ossa, mantenendo in salute il sistema nervoso. Quest’ultima è un elemento importantissimo per l’organismo, come illustrato nell’articolo “Questi piccoli ortaggi ricchissimi di vitamina K proteggono il cuore e prevengono i tumori”. La cicoria, inoltre, favorisce la digestione, regolarizza la funzionalità dell’intestino e tiene a bada la glicemia e il colesterolo. Grazie agli antiossidanti contenuti contrasta anche il proliferarsi dei radicali liberi.

Infine le cime di rapa, ipocaloriche e ottime per chi segue un regime dimagrante, sono ricche di calcio, potassio e fosforo, nonché vitamine A, del gruppo B e C.

È tempo di fare scorta di vitamina K con 3 formidabili verdure nemiche di questo cancro

Questi tre vegetali, attesi di gli elementi nutrizionali contenuti, sono di fondamentale importanza nella dieta di tutti i giorni. Secondo l’Istituto IEO, questi vegetali non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Ciò in quanto queste verdure a foglia larga sono ricche di folati, che svolgono un ruolo fondamentale per il nostro benessere. Ovvero contribuiscono alla riduzione della stanchezza e della fatica e per di più contribuiscono al funzionamento del sistema immunitario. E per di più sembra che l’assunzione di questi vegetali ricchi di folati, possa ridurre il rischio del tanto diffuso cancro al seno. In particolare, è stato riscontrato che nelle donne in premenopausa, una maggior assunzione di questi elementi può essere associata ad un minor rischio di insorgenza di cancro al seno. Pertanto è questo il periodo perfetto per fare il pieno di questi vegetali.

Approfondimento

Ecco che cavolo mangiare per rafforzare il sistema immunitario a 60 anni