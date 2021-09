Con la riapertura delle scuole e finalmente anche delle attività ludiche, come piscine, palestre ecc. un po’ tutti siamo alle ricerche di snack o piatti veloci da poterci portare dietro. E le più preoccupate spesso sono proprio le mamme, sempre alla ricerca di prodotti gustosi per i propri figli ma al tempo stesso salutari.

Anche perché, molti studiosi sostengono che per avere un corretto regime alimentare, sarebbe opportuno impartire le giuste regole già in tenera età. In tal modo i bambini vengono abituati in maniera naturale a mangiare in modo sano.

Sicuramente i più piccoli sono attratti dalle merendine che troviamo di diversi tipi nei supermercati. Ma l’ideale sarebbe preparare in casa un bel dolce così i nostri figli potranno portarsi dietro un prodotto sano e al tempo stesso gustoso.

Sarà difficile resistere a questo dolce soffice e profumatissimo che conquisterà proprio tutti

Con la ricetta che sveleremo oggi, otterremo un dolce, dal profumo inebriante, tra i più graditi e non solo dai piccoli. Tra l’altro semplice, gustoso e adatto non solo a colazione ma in qualsiasi momento della giornata.

Stiamo parlando del plum cake con carote e cannella.

Ecco cosa occorre, per una teglia dal diametro di circa 24 cm.

3 uova;

250 grammi di farina 00;

2 carote medie da tagliare a piccoli pezzettini oppure alla julienne;

2 vasetti di yogurt preferibilmente all’albicocca;

1 cucchiaio di amido di mais o fecola di patate;

200 grammi di zucchero di canna;

un bicchiere di olio di semi di mais o in alternativa 50 grammi di burro morbido;

la scorza di un limone o arancia preferibilmente biologici;

1 cucchiaino di cannella;

1 bustina di lievito per dolci.

Ecco il procedimento

Per chi ha un robot da cucina come il Bimby sarà tutto molto più semplice perché basterà inserire nel boccale gli ingredienti, fatta eccezione per il lievito, ed azionare alla velocità 5 per un paio di minuti.

Solo dopo, a impasto già formato, aggiungiamo il lievito ed azioniamo per 40 secondi a velocità 5.

In alternativa basterà utilizzare un comune frullatore ed impastare mano mano tutti gli ingredienti.

Sarebbe preferibile setacciare sia la farina che il lievito. Una volta pronto l’impasto abbiamo due alternative.

O imburriamo e infariniamo un’unica teglia, oppure possiamo utilizzare dei piccoli stampi così da avere poi già delle singole porzioni.

Giunti a questo punto non resta che mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti.

Una volta pronto, sforniamo e lasciamo raffreddare.

Sarà davvero difficile resistere a questo dolce soffice e profumatissimo che conquisterà proprio tutti.

E se abbiamo optato per le mini-porzioni, possiamo tranquillamente congelarle e riprenderle dal freezer all’occorrenza.

