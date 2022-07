In famiglia quando i bambini bisticciano, i genitori ripetono sovente “smettetela di fare come cani e gatti”. In effetti sembra che nella storia, cani e gatti non siano andati molto d’accordo.

Intanto alcuni comportamenti del cane e del gatto potrebbero dipendere anche da noi. È il caso per esempio di quando il gatto fa pipì fuori della lettiera.

Il gatto ha due modi diversi di fare la pipì. La fa normalmente quando il getto di pipì è diretto verso il pavimento. Ciò significa che ha il bisogno fisiologico di liberarsi della pipì. Ma come capita per il cane anche il gatto fa pipì per marcare il territorio. In questo caso fa pipì contro la parete verticale del muro e non verso il pavimento.

Problemi di pipì col gatto

Il gatto però a volte fa pipì fuori della lettiera, con nostro grande disappunto. A volte potrebbe trattarsi di stress accumulato. Tuttavia ci potrebbe essere un’altra ragione molto semplice di questo comportamento. Ci sono delle persone che lavano i pavimenti con l’ammoniaca, a volte per disinfettarlo proprio dalla pipì molto maleodorante. Il motivo di questa puzza è proprio l’alta concentrazione di ammoniaca presente nella pipì del felino.

Ora quando il gatto sente l’odore di ammoniaca è come se riconoscesse la pipì. Quando si lavano i pavimenti spargendo l’ammoniaca, il gatto sente l’odore della sua lettiera. Per questo motivo fa pipì sul pavimento, pensando che sia proprio la sua lettiera.

Pochi conoscono perché il cane e il gatto non vanno d’accordo e quali razze invece convivono meglio insieme

Se marcare il territorio è qualcosa che accomuna cani e gatti per il resto sembra che ci sia incomprensione. Il vero motivo se cani e gatti non vanno d’accordo è probabilmente legato alla loro storia. Quando ancora tutti e due erano allo stato selvaggio, cercavano delle prede per sopravvivere. Cani e gatti infatti sono ambedue dei predatori. Come ogni predatore andavano a caccia.

Il cane è un animale da branco e cacciava insieme agli altri simili. Il gatto invece è un cacciatore solitario. Questo loro modo di fare determina un comportamento differente. Il cane percepisce che il gatto potrebbe essere un rivale. Il gatto percepisce la stessa cosa nei riguardi del cane. Per questo motivo cani e gatti sono reciprocamente diffidenti.

Inoltre pochi conoscono perché il cane e il gatto hanno un modo di comunicare diverso. In effetti il cane quando muove la coda, significa positività verso l’altro. Per il gatto invece è un gesto negativo, per cui potrebbe reagire male. Così anche quando il gatto alza la coda come gesto di amicizia. Per il cane è invece un gesto negativo. Anche nel linguaggio perciò ci sono fraintendimenti.

Le razze che più s’intendono

Tuttavia alcune razze di cane e di gatto sono più propense alla pacifica convivenza. Fra i gatti abbiamo i Ragdoll, Tonchinese, Bombay, Maine Coon, Siberiano, American Shorthair, Birmano e Abissino.

I cani più tolleranti nei confronti del gatto sono il Bichon Frisé, il Maltese, il Cavalier King Charles spaniel, il Boxer, il Bassotto, il Pastore tedesco, il Barboncino e il Cocker spaniel.

Sono queste le razze più propense ad una pacifica convivenza in casa.

