Naturalmente l’assegno unico sui figli a carico fino a 21 anni di età ha monopolizzato l’attenzione di tutte le famiglie verso le misure di welfare che è autorità hanno introdotto. La portata dell’assegno unico Infatti è talmente grande da essere balzata subito in cima alle discussioni relative a queste misure.

Lo dimostra il fatto che si tratta di una misura che ha sostituito gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè, le detrazioni per i familiari a carico e pure il premio alla nascita. Anche se l’assegno unico è diventato lo strumento unico per chi ha figli sotto i 21 anni, non mancano altre forme di sostegno alle famiglie che hanno figli. Ed è proprio in questo campo che si inserisce un bonus che può tornare utile alle famiglie in questa grave situazione di emergenza economica che sta vivendo l’Italia.

Non solo assegno unico ma sui figli prenderanno 150 euro di Bonus i genitori che presentano questa domanda

Tramite i Comuni non mancano le misure a sostegno delle famiglie, comprese naturalmente quelle che hanno i figli piccoli. Per esempio c’è una misura che riguarda le famiglie che hanno figli da 0 a 3 anni di età. Un Bonus da 150 euro, che non va in conflitto con l’assegno unico, perché è perfettamente compatibile con la misura universale introdotta dal primo marzo scorso.

Se l’assegno unico e liquidato dall’INPS, questo bonus da 150 euro viene erogato dai Comuni. Non solo assegno unico ma sui figli esistono tante altre possibilità di sostegno. Ogni Comune con i propri responsabili delle politiche sulle famiglie, possono adottare liberamente alcune agevolazioni. Ed una di queste è proprio il Bonus da 150 euro per i bambini fino a tre anni di età.

Il Bonus nello specifico

L’assegno unico e universale ha assorbito molte delle più note agevolazioni per le famiglie, ma alcune sono ancora sfruttabili. Per esempio, c’è il Bonus da 150 euro che molti chiamano “Bonus pannolini”. E questa definizione non nasce solo dal fatto che la misura è collegata a famiglie con prole da zero a tre anni. Il fatto è che questa misura concede uno sconto di 150 euro sulla TARI dovuta dalla famiglia, come incentivo all’acquisto di pannolini lavabili.

Tra le questioni ambientali e il sostegno alle famiglie, in questo scenario si incastona questo beneficio. Niente soldi in contanti, ma un autentico sgravio fiscale sulla tassa sui rifiuti. Essendo un bonus a carattere comunale, bisogna controllare il sito del proprio Comune di residenza. In genere per poter fare richiesta occorre conservare gli scontrini degli acquisti dei pannolini lavabili. Il bonus copre gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre prossimo. Un tipico esempio arriva dal Comune di Carpi in Emilia Romagna. Sul sito informafamiglie.it c’è il modulo di domanda da presentare al Comune entro la fine del 2022.

