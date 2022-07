In estate vogliamo mangiare dei piatti freschi, ma anche leggeri e gustosi. Di per sé la questione non sarebbe nemmeno difficile, ma il punto è che rischiamo di pagare caro. Il pesce fresco, specialmente quello pescato, ha dei prezzi spesso molto alti e non tutte le famiglie italiane possono permetterselo. Dato che gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno a cuore il benessere di tutti gli italiani, hanno pensato ad una ricetta gustosa, fresca e sfiziosa, che però non costa un capitale. Infatti, spendiamo pochissimo per questo antipasto o secondo di mare che piacerà a tutti e rinfrescherà i nostri palati.

Ingredienti

a) 250 g di tonno sott’olio sgocciolato;

b) 200 g di ricotta vaccina;

c) 200 g di alici sott’olio;

d) 30 g di capperi sotto sale;

e) 100 g di pangrattato;

f) prezzemolo da tritare a volontà;

g) 2 uova medie;

h) 60 g di Parmigiano Reggiano DOP;

i) sale e pepe.

Preparazione

La ricetta propone al Lettore le polpette di tonno e ricotta. Dobbiamo cominciare preparando l’impasto e lo facciamo mettendo insieme in una scodella la ricotta, il parmigiano che abbiamo grattugiato e il tonno. Naturalmente, dobbiamo sgocciolare il tonno così come le acciughe, che andiamo ad inserire proprio in questo momento.

A questo punto, aggiungiamo anche i capperi che avremo già sciacquato e il prezzemolo tritato. Mescoliamo per bene tutto, poi versiamo anche il pangrattato e solo alla fine le uova. Dobbiamo ricordarci di prenderle di qualità e di sbatterle con 2 forchette prima di versarle nel composto. Mescoliamo bene insieme tutti gli ingredienti e aggiungiamo il sale e il pepe.

Spendiamo pochissimo per questo antipasto o secondo di mare di grandissima classe e facile velocità

Dobbiamo impastare il nostro composto per farlo diventare il più possibile omogeneo. Se lo troviamo troppo morbido, aggiungiamoci ancora un po’ di ricotta o latte. Facciamo ora le porzioni di una polpetta piccola, di circa 40 g. Le passiamo nel pangrattato e le friggiamo in un pentolino, in cui abbiamo versato un po’ d’olio. Bastano davvero pochissimi secondi per vederle belle dorate e pronte.

Serviamole e mangiamole quando sono ancora calde. Si consiglia un buon bicchiere di Sauvignon o di Chardonnay per accompagnare questo ottimo piatto.

