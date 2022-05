Quasi in ogni famiglia vive un amico a quattro zampe. C’è chi preferisce il cane, come chi predilige il gatto. A volte ci sono entrambi e tutti e due si fanno bella compagnia. Soprattutto poi se insieme convivono due razze di gatto e di cane che sono adorabili.

Pensiamo per esempio ad un Golden retriever per i cani e ad uno Scozzese per i gatti. Sono due razze che potrebbero andare d’accordo a meraviglia. Tolleranti verso gli altri animali e con un carattere docile e gioioso.

Come ci sono cani e gatti che amano la vita di famiglia, altri invece hanno un carattere più indipendente e riservato. Per i cani lo sono in genere i cani pastore. Abituati oramai da secoli a percorrere chilometri dietro le greggi e a badare ad eventuali lupi in agguato. Hanno sviluppato un carattere sicuro e riservato. In Italia abbiamo il Cane fonnese, il Cane corso, il Cane di Mannara, il Cane silano, il Lupino del Gigante e il Pastore bergamasco. Ma bisognerebbe aggiungerne tanti altri.

Tra i mici più indipendenti e che perciò miagolano poco, eccone alcuni. Possiamo ricordare il Certosino, il British Shorthair, il Blu di Russia, il Certosino, il Maine Coon, l’Abissino, il Re di Cornovaglia e il Ragdoll. Cosa significa per un gatto miagolare poco? Il miagolio è probabilmente il linguaggio che ha inventato il gatto per comunicare con noi uomini.

Quando il gatto ha bisogno di dirci qualcosa, allora miagola. In generale si tratta di bisogni spiccioli. I gatti che miagolano poco, sono dei gatti che hanno un carattere più indipendente. Sono cioè abituati a sbrigarsela da soli.

Non è il persiano o il certosino questo gatto giocherellone e simpatico adatto alla famiglia e soprattutto ai bambini

Un gatto che ha un miagolio dolce come un flauto, è una razza abbastanza recente di nascita. Si tratta del gatto Scozzese o Scottish Fold. Originario della campagna scozzese, ha la caratteristica di avere il viso tondo e le orecchie ripiegate su sé stesse. Sono nati i primi esemplari nel 1961 e tutti gli altri hanno seguito con le stesse caratteristiche. Il viso tondeggiante, le orecchie chiuse su sé stesse per metà, il miagolio suadente gli danno un aspetto molto tenero. Non è il Persiano o il Certosino ma è lo Scottish Fold, una razza molto adatta ad una famiglia con bambini.

Come è dolce il suo miagolio, così è tenero negli affetti e si mostra giocherellone con i bimbi. Di contro non ama che lo si lasci solo per molto tempo. Per questo motivo conviene organizzarsi se si è soliti assentarsi da casa a lungo. Cosa invece che a un Persiano non darebbe molto fastidio.

Un micetto lo Scozzese, che saprà regalare dei momenti dolci a tutta la famiglia.

