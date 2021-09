Per seguire un regime alimentare vario, il miglior modo, e anche il più sicuro, è quello di seguire la stagionalità dei prodotti. La natura, infatti, è generosa tutto l’anno e sono innumerevoli gli alimenti autunnali che, grazie alle loro caratteristiche, sono un toccasana per la nostra salute. Eppure pochi conoscono l’incredibile frutto autunnale fonte di magnesio utile contro stanchezza e dolori alle ossa, che a breve illustreremo.

L’alimentazione è il miglior modo per apportare le vitamine e le proteine fondamentali per il benessere della salute sia fisica che mentale. Una dieta non corretta e uno stile di vita scombussolato possono comportare notevoli problematiche all’organismo. A tal proposito, sembra incredibile ma chi è costantemente nervoso potrebbe avere semplicemente una carenza di questo minerale, ovvero del magnesio.

Questo è un minerale preziosissimo per il nostro organismo, in quanto agisce sull’attività nervosa e muscolare, sul metabolismo, regola la pressione arteriosa. La sua carenza può determinare stanchezza, nausea, debolezza e addirittura depressione. In questi casi, è necessario, prima di ricorrere ad integratori, inserire nella nostra dieta gli alimenti ricchi di magnesio. Tra questi, oltre alle verdure a foglia verde, rientra anche questo incredibile frutto, il cosiddetto Nashi.

Anche l’autunno offre frutti gustosi e saporiti con cui poter preparare ad esempio una macedonia ricca di vitamine e antiossidanti che non ci farà rimpiangere quelli estivi. Ma tra i frutti autunnali, non tutti conoscono il Nashi o pera asiatica, originario dell’Asia, appartenente alla famiglia delle Rosacee e al genere Pyrus. La sua stagione è appunto l’autunno fino a dicembre inoltrato. Questo frutto può considerarsi un lontano parente della nostra pera, ha un sapore molto dolce e saporito, ma al contempo delicato.

È ricco di sali minerali come ferro, calcio, zinco, magnesio e potassio. Inoltre è ricco di fibre e di vitamine, in particolare C ed E. Proprio grazie al suo contenuto di magnesio aiuta a combattere il senso di stanchezza e spossatezza. Infatti è molto energetico ed è ideale per chi segue una dieta equilibrata. Si pensi che 100 grammi di questo frutto contengono appena 43 calorie. Inoltre il suo contenuto di fibre favorisce il transito intestinale ed è facilmente digeribile. Infine grazie alle sue proprietà, il Nashi apporta benefici al sistema cardiovascolare e alle ossa. È molto dissetante ed è ideale come spuntino o anche come ingrediente per la preparazione di dolci o marmellate da abbinare ai formaggi.

