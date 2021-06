Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano l’importanza di un elemento essenziale per l’organismo di ognuno. In particolare del magnesio, un minerale dalle molteplici proprietà benefiche per il nostro corpo e la nostra mente, la cui carenza può determinare importanti disturbi.

Sembra incredibile ma chi è costantemente nervoso potrebbe avere semplicemente una carenza di questo minerale che aiuta a diminuire i livelli di trigliceridi nel sangue.

Il nostro corpo contiene circa 28-30 grammi di magnesio distribuito per la maggior parte nelle ossa, nei tessuti molli e nel sangue. Qualora il nostro corpo manchi di magnesio, sarà necessario migliorare lo stile alimentare, includendo cibi ricchi di questo minerale. Ad ogni modo è sempre opportuno rivolgersi ad un medico e svolgere tutte le analisi opportune e farci suggerire magari un integratore. Nel frattempo, la cosa più importante da fare, sempre, è avere uno stile di vita equilibrato in uno ad una dieta sana.

Sembra incredibile ma chi è costantemente nervoso potrebbe avere semplicemente una carenza di questo minerale

È importante mangiare cibi contenenti questo minerale, per aiutare il nostro fabbisogno giornaliero. Mentre gli uomini hanno lo stesso fabbisogno, per le donne cambia. Soprattutto in determinati momenti, come la gravidanza. Tuttavia, capire se siamo carenti di magnesio non è sempre facile, in quanto spesso i sintomi possono confondere. Infatti, non tutti sanno che mal di testa, vertigini e nervosismo possono essere determinati dalla carenza di magnesio. Così come crampi o addirittura macchie bianche sulle unghie. Quindi se ci troviamo in questa spiacevole situazione, si dovrà necessariamente migliorare il proprio stile di vita. Infatti, anche l’uso abituale di bevande alcoliche può determinare una carenza di magnesio.

Il magnesio è importantissimo perché agisce sulla trasmissione degli impulsi nervosi, è utile infatti a combattere depressione, stati d’ansia e attacchi di panico. Inoltre allevia i crampi e dolori muscolari. Insomma tutte le sue proprietà terapeutiche fanno riflettere su quanto sia importante aiutare il fabbisogno naturale, con dieta equilibrata e stile di vita sano.

