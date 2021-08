La cucina è uno dei nostri più grandi hobby. Ci permette di esprimere la nostra creatività e di lasciare tutti a bocca aperta.

Ci impegniamo al massimo con nuove ricette o ingredienti prelibati. Sappiamo bene che per degli spaghetti alla vongole indimenticabili basta questo trucchetto dei migliori chef.

Ma come comportarci con gli ingredienti più comuni ed usati in questo periodo? Come fare, ad esempio, ad esaltare al meglio le nostre melanzane?

Scopriremo un trucchetto poco conosciuto che ci permetterà di gustarle al meglio.

Pochi conoscono il trucco geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti

Sappiamo bene quanto sia importante mangiare bene. Il cibo condiziona molto la nostra salute. E anche per questo non rinunciamo a questo gustoso frutto ricco di calcio e perfetto per cervello e ossa.

Durante i mesi di agosto e settembre molti di noi mangiano regolarmente le melanzane. Ortaggio molto gustoso e facile da coltivare, accompagna i nostri pasti estivi.

Questa verdura è ricca di potassio ed è fonte di fibre. Infatti, come possiamo notare da questo studio, la melanzana è anche utile per prevenire la stitichezza.

La possiamo preparare in molti modi. Però sappiamo come cuocerla in poco tempo? Magari esaltando al meglio la sua bontà?

Ci pensiamo da tempo ma proprio non troviamo una soluzione.

Niente paura perché solo pochi conoscono il trucco geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti.

Ci basterà semplicemente cuocerla in microonde. Scegliendo la potenza di 800 watt, riusciremo a cuocerla al meglio.

Ma attenzione. Non dovremo tagliarla. Lasciamola intera, in questo modo la buccia riuscirà a proteggere l’interno della nostra melanzana.

Così facendo la melanzana verrà cotta perfettamente anche all’interno senza ridursi in poltiglia.

Non preoccupiamoci se sembrerà sgonfiarsi. Sarà solo l’effetto del calore.

Come gustarla al meglio

Una volta cotta, potremo gustare la nostra melanzana in diversi modi.

Se siamo di fretta, potremo assaporarla con un po’ di olio e sale. Ci basterà affettarla dopo la cottura e condirla con questi ingredienti.

Se dobbiamo preparare la famosa parmigiana, utilizziamo questo trucchetto per dare una prima cottura alle nostre melanzane.

Riusciremo così a cuocere queste verdure senza doverle per forza friggere. E la nostra parmigiana sarà comunque squisita ma molto più leggera.

Ovviamente, potremo cuocere più melanzane nel microonde. Poi potremo tagliarle a cubetti e ripassarle in padella.

In ogni caso, grazie a questo trucchetto geniale, riusciremo a cuocere perfettamente le melanzane. E potremo gustarle davvero in pochi minuti.

