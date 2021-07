Con l’arrivo dell’estate amiamo assaporare piatti estivi e gustosi. Il pesce non manca mai e ci piace mangiarlo in ricette diverse.

Un classico dell’estate è sicuramente il piatto di spaghetti alle vongole. Non rinunciamo mai a questo primo sia al ristorante che a casa.

Ma siamo sicuri di saperlo cucinare senza commettere errori?

Niente paura. Scopriremo il segreto degli chef per degli spaghetti alle vongole unici e indimenticabili.

Per spaghetti alle vongole indimenticabili basterà questo trucchetto dei migliori chef

Quando prepariamo questo piatto estivo non dobbiamo dimenticarci di scegliere vongole veraci e fresche.

Essendo l’ingrediente principale sarà fondamentale scegliere le più buone. Facciamoci consigliare dal nostro pescivendolo di fiducia.

Sarà importante pulire bene le vongole. Puliamole sotto l’acqua corrente e poi mettiamole in un recipiente pieno di acqua e sale per circa un’ora.

Questo ci aiuterà a far sì che le vongole buttino fuori tutta la sabbia che trattengono al loro interno.

Prendiamo una pentola e prepariamo l’acqua per far cuocere i nostri spaghetti. Nel mentre laviamo timo e prezzemolo.

Facciamo scaldare un po’ d’olio in cui fare rosolare l’aglio in una padella a parte. Aggiungeremo poi le vongole che andremo a coprire con un coperchio.

Versiamoci un bicchiere di vino bianco per esaltarne il sapore. Per spaghetti alle vongole indimenticabili basterà questo trucchetto dei migliori chef.

In questo modo le vongole si apriranno e poi potremo metterle da parte per poter filtrare il sughetto ottenuto.

Una volta filtrato il liquido, lo verseremo di nuovo in padella e ci aggiungeremo gli spaghetti precedentemente scolati.

Teniamo da parte un bicchiere di acqua in cui abbiamo cotto la pasta. Questo ci servirà per insaporire maggiormente i nostri spaghetti.

Infine, aggiungiamo il prezzemolo tritato e il timo. Per un tocco di maggior gusto, spargiamoci sopra un pizzico di peperoncino.

Il nostro piatto di spaghetti e vongole sarà ancora più squisito grazie a questi preziosi consigli degli chef.

È importante sapere

Ogni volta che cuciniamo vongole o cozze è importante osservare se si aprono grazie al calore.

Nel caso in cui non dovessero aprirsi vuole dire che il mollusco all’interno non è fresco. Non sforziamoci ad aprire il guscio.

Rischieremo solo di mangiare un prodotto non fresco e magari anche pieno di sabbia.

Ora sì che sappiamo come preparare un gustoso piatto di spaghetti alle vongole. I nostri ospiti ci chiederanno subito il bis.

