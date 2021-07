Quando facciamo la spesa stiamo attenti a scegliere alimenti sani e nutrienti. La salute del nostro corpo ci interessa ed è fondamentale per vivere al meglio.

Sappiamo che non dobbiamo esagerare con porzioni abbondanti o cibi troppo calorici. Che è importante seguire una dieta varia e costante. E che la frutta è un alimento essenziale per la nostra esistenza.

Ma sappiamo qual frutto può aiutarci a vivere bene?

Scopriremo che c’è un gustoso frutto spesso sottovalutato che ha delle proprietà importantissime per il nostro corpo.

Questo gustoso frutto ricco di calcio è perfetto per cervello e ossa

Nel periodo estivo perdiamo l’appetito e la voglia di cucinare. Preferiamo non appesantirci e per questo mangiamo molta frutta.

Questa è sicuramente più gustosa e fresca di qualsiasi altro cibo. E mangiandola ci sentiamo subito in forma.

Pochi di noi sanno che c’è un frutto che, oltre ad essere buono, è perfetto per alcune funzioni vitali.

Stiamo parlando della pera.

Questo gustoso frutto ricco di calcio è perfetto per cervello e ossa. Infatti, mangiare regolarmente le pere riduce il rischio di osteoporosi e migliora le capacità del cervello.

Le pere rafforzano le nostre ossa e aiutano il cervello ad imparare più velocemente migliorandone i riflessi cognitivi.

Non rinunciamo mai a questo frutto così importante per vivere bene e in salute. Riusciremo a fare il pieno di energie con il minimo sforzo.

Inoltre, le pere sono le nostre migliori alleate contro il colesterolo. Scopriamo perché.

L’importanza della buccia

Le pere sono ricche di fibre che aiutano il nostro corpo ad avere una maggiore regolarità intestinale.

È fondamentale mangiare le pere senza sbucciarle. Infatti, la buccia contiene una maggior quantità di fibre che aiutano a combattere anche il colesterolo.

Grazie alla pectina si forma una patina nel nostro intestino che favorisce l’eliminazione del colesterolo attraverso le feci.

Impariamo a mangiarne almeno 2 al giorno. Riusciremo così a dare al nostro corpo il giusto fabbisogno giornaliero per affrontare al meglio la nostra vita.

Ora che abbiamo scoperto l’importanza di questo frutto non vorremo più rinunciare alla sua bontà. Con semplici squisiti spuntini riusciremo a rafforzare il nostro corpo e a vivere bene.

