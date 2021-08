Quando ci troviamo a dover fare le pulizie di casa, ci imbattiamo sempre in angoli dell’abitazione più difficili da pulire e disinfettare. Questo accade in quei luoghi dove, solitamente, si accumula lo sporco e la polvere. Ci riferiamo, non soltanto al pavimento sottostante i mobili, ma anche, ad esempio, a quei luoghi della cucina che utilizziamo spesso e che entrano a contatto quotidianamente con acqua, cibo e prodotti.

Proprio per questo motivo è importante capire quali sono i posti di casa dove lo sporco tende ad accumularsi maggiormente. In questo modo potremo spendere la maggior parte delle nostre energie e della nostra pazienza nel cercare di pulirli a fondo e a dovere.

Alcuni più di altri

Effettivamente, la pazienza si presenta come una delle armi più importanti al fine di portare a termine un’attività come la pulizia di casa. Soprattutto, dal momento che alcuni agenti di sporco si rivelano molto più complicati e difficili da rimuovere rispetto ad altri.

Non parliamo solamente del calcare in bagno, ma anche, ad esempio, della polvere che si nasconde sui pavimenti e negli angoli più nascosti di casa. A tal proposito tra pochissimo sveleremo un metodo molto efficace per liberarsene.

Finalmente un rimedio semplice ed efficace per sbarazzarsi subito della polvere in casa

Come dicevamo, dunque, due degli agenti di sporco più ostinati e complicati da eliminare dagli ambienti domestici sono calcare e polvere. Per quanto riguarda il primo, già diverse volte abbiamo svelato tecniche naturali in grado di aiutarci nel compito di sbarazzarcene. Tra gli altri abbiamo, ad esempio, rivelato che questa bevanda è tutto ciò che serve per eliminare il calcare in casa.

Oggi, invece, ci andremo ad occupare del secondo, ovvero la polvere, e di come un metodo fantastico possa rendersi estremamente utile per eliminarla. Infatti, svelato finalmente un rimedio semplice ed efficace per sbarazzarsi subito della polvere in casa.

Il metodo che presentiamo oggi prevede l’utilizzo solamente di due ingredienti, ovvero il sapone di Marsiglia e l’olio essenziale di arancio. Tutto ciò che dovremo fare per metterlo in pratica sarà unire acqua tiepida, 300 ml di sapone di Marsiglia e non più di quattro gocce di questo olio essenziale. Una volta amalgamato il tutto per bene, bisognerà versare il composto in uno spruzzino ed ecco che, in pochi minuti, avremo a disposizione il nostro composto anti polvere super efficace.

Spruzzandolo sugli angoli di casa maggiormente interessati dal fenomeno, infatti, andremo ad ottenere un doppio risultato. Non solo la polvere andrà via molto più velocemente una volta che passeremo lo straccio, ma allo stesso tempo l’abitazione si riempirà di un profumo delizioso. Grazie appunto alla presenza, all’interno della miscela, del nostro profumatissimo olio essenziale di arancio.