Che delizia le patate al cartoccio, ma che noia prepararle! Spesso manca la voglia di tenere acceso il forno per un’ora o più, soprattutto con l’arrivo del caldo torrido. Ma i più furbi usano un trucco della nonna semplice e veloce.

La soluzione per risparmiare tempo e soldi

Il contorno di patate al forno, lesse o al cartoccio generalmente ci fa pensare a piatti pesanti e invernali. Eppure mangiare le patate è particolarmente utile in estate: questi tuberi aiuterebbero infatti a combattere caldo e spossatezza, grazie ai sali minerali di cui sono ricchi. La maggior parte delle ricette, tuttavia, richiede una lunga cottura al forno. Per fortuna c’è un modo per evitare questo inconveniente, ottenendo inoltre tre vantaggi:

il tempo di cottura si riduce da più di un’ora a soli 7 minuti;

la casa si mantiene più fresca;

si risparmia sulle bollette.

Tutto questo è possibile grazie al microonde. Infatti, secondo gli esperti, questo elettrodomestico versatile aiuta anche a ridurre i consumi, con conseguenti risparmi sulle bollette. Ma come si fa ad usare il microonde per preparare le patate al cartoccio?

Pochi conoscono il trucco furbissimo per preparare le patate al cartoccio in soli 7 minuti senza accendere il forno

Prima di scoprire la ricetta bisogna fare una premessa importante. Solitamente, quando prepariamo le patate al cartoccio nel forno, le avvolgiamo nella carta stagnola. Se decidiamo di usare il microonde, tuttavia, non dobbiamo assolutamente creare un cartoccio con l’alluminio: è pericoloso! Vediamo piuttosto come procedere.

Ingredienti:

una patata per persona;

olio;

sale e pepe;

burro, panna acida o stracchino;

erbe aromatiche a piacere.

Procedimento:

lavare le patate, strofinandole bene con uno spazzolino o con la parte ruvida della spugna; asciugare le patate; bucherellarle tre o quattro volte con una forchetta; condire ogni patata con un filo d’olio e avvolgerla con carta da forno; disporle su un piatto adatto al forno a microonde; cuocere per 7 minuti alla massima potenza, poi controllare se le patate sono tenere mediante uno stecchino; se lo stecchino non penetra facilmente cuocere per altri 2 minuti.

Ecco pronte le patate al cartoccio! Pochi conoscono il trucco furbissimo per preparare questo contorno in modo rapido, eppure è davvero semplice. Infine, prima di servire le patate, ricordiamoci di salare, pepare e creare un taglio verticale nel mezzo. Poi prepariamo un trito misto di erbe aromatiche da mettere a tavola. In questo modo, gli invitati potranno far sciogliere all’interno delle patate tocchetti di burro, panna acida o stracchino, poi cospargere il tutto con le erbe. Una vera golosità!

